Decisión de vacunar mujeres en embarazo no está en manos del Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- Invima, señaló que la normatividad sanitaria vigente en Colombia en relación con la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (Decreto 1787 de 2020), no le otorga competencias para incluir a las mujeres embarazadas de manera expresa, como destinatarias de la inmunización de las vacunas contra la covid-19.



De igual manera señaló que a la fecha no ha sido radicada solicitud alguna por parte de los titulares de las Autorizaciones Sanitarias de Uso de Emergencia de las vacunas contra covid-19, ni de otras autoridades para hacer la inclusión con sus respectivas indicaciones, contraindicaciones, eventos adversos, precauciones y advertencias, interacciones y dosificación.



El instituto tampoco no toma decisiones en relación con el alcance o ejecución del Plan Nacional de Vacunación, de manera que, no determina la priorización que se le otorga a cada persona dentro de las diferentes etapas y fases de este.



Además apuntó que agencias regulatorias de referencia como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) han manifestado que las mujeres embarazadas deben analizar con sus médicos tratantes, de acuerdo con su estado de salud y los factores de riesgo particulares, para tomar una decisión en relación con su inmunización con las vacunas disponibles contra covid-19.