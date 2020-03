Declaran en cuarentena zona cercana a la ciudad de Nueva York

New Rochelle, una comunidad en el condado de Westchester al norte de la ciudad, ha experimentado más de 100 casos.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes la imposición de un "área de contención" de un kilómetro y medio en el norte del municipio de New Rochelle, en el condado neoyorquino de Westchester, donde se encuentra el mayor "foco de infección del país" del coronavirus, donde ya ha enviado a la Guardia Nacional.



"Es una acción dramática, pero es el mayor foco del país y es una cuestión de vida o muerte", dijo Cuomo en rueda de prensa, en la que indicó que la medida entrará en vigor el próximo 12 de marzo y que finalizará el 25 de este mes.



(Vea el mapa interactivo de la propagación del Coronavirus por el mundo)

Durante estas dos semanas se cerrarán las escuelas, las grandes superficies y los lugares donde se puedan reunir grandes grupos de personas, dijo Cuomo, que agregó que desplegará a la Guardia Nacional para ayudar en las labores de contención, limpieza y tratamiento del coronavirus.



(Lea: Confirman dos casos más de coronavirus en Colombia)



Hasta el momento, se han detectado 108 casos de contagio del COVID-19 en este municipio. New Rochelle "es el mayor reto sanitario que tenemos en estos momentos en el estado y necesitamos una estrategia especial", dijo el gobernador antes de explicar que los efectivos de la Guardia Nacional se encargarán, entre otras cosas, de prestar ayuda a los ciudadanos, entregar comida y ayudar en las labores de desinfección.



"Limpiar las superficies (que puedan estar contaminadas por el coronavirus) es muy importante", subrayó. Cuomo también anunció la instalación de un laboratorio de análisis en la zona para evitar que los habitantes usen los servicios de transporte público. New Rochelle está a menos de 30 minutos en tren a la ciudad de Nueva York.



Asimismo, Cuomo celebró que las autoridades federales hayan permitido al centro médico privado Northwell Health que realice análisis automáticos de detección del

coronavirus en sus instalaciones, lo que aumentará considerablemente el número de pruebas que se podrán realizar diariamente.



Por otra parte, el gobernador de Nueva York informó de que el número de casos en todo el estado se ha elevado en las últimas horas a 173, por lo que hay 31 casos más que ayer lunes.



Un total de 108 personas infectadas se encuentran en el condado de Weschester, donde está New Rochelle, otros 36 en Nueva York, 19 en Nassau, 6 en Rockland, 2 en Saratoga y 1 en los condados tanto de Suffolk como de Ulster.



EFE