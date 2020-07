Decretan toque de queda y ley seca en Cali por avance del coronavirus

Después de varias reuniones de análisis sobre el avance del contagio, la administración municipal aplicará la medida de alerta roja sobre las comunas 5, 10, 15, 16 y 21. Esa decisión comprende la presencia de autoridades y llamados al uso del tapabocas y otras medidas orientadas a frenar el contagio, dijo el alcalde Jorge Iván Ospina.



El toque de queda y la ley seca serán para toda la ciudad figuran en las medidas en fines de semana, desde las 8 de la noche a las 6 de la mañana del siguiente día. También será con cédulas pares e impares. (Lea: Cambió toque de queda en Santander)



Este miércoles, el Ministerio de Salud informó que en el Valle tuvo 16 de las 189 muertes en Colombia. Mientras que 584 nuevos contagiados pertenecen al departamento, donde la cifra se eleva a 15.716 casos.



"En Cali la diseminación del brote está en todos los sectores y todas las comunas. Por eso es tan difícil tomar decisiones sectores porque hay un derrame que llega a todas la ciudad", dijo Ospina.



La alerta roja se aplicará en la comuna 5 donde están los barrios Palmeras del Norte, Los Andes, La Rivera II, Chiminangos 1.ª Etapa, Chiminangos 2.ª Etapa, Metropolitano del Norte, Plazas Verdes, Urbanización Barranquilla, Villa del Sol, Paseo de los Almendros, Villas de Veracruz, Torres de Comfandi, Villa del Prado, Santa Bárbara, Brisas del Guabito, Barrio Residencial el Bosque, Brisas de los Andes, Salomia y Jardín del Viento.



En la comuna 10 con los barrios El Guabal, Santo Domingo, Jorge Zawadsky, Olímpico

Cristóbal Colón, La Selva, Departamental, El Dorado, Panamericano, Colseguros Andes, San Cristóbal, as Granjas, San Judas Tadeo y Santa Elena.



En la comuna 15 para los barrio El Retiro, Los Comuneros I, Laureano Gómez, El Vallado, Ciudad Córdoba, Mojica, Morichal de Comfandi, Ciudad Córdoba y Llano Verde.



La comuna 16 donde están Mariano Ramos, República de Israel, Unión de Vivienda Popular, Antonio Nariño, Brisas del Limonar, Ciudad 2.000 y La Alborada.



Mientras que en la comuna 21 con los barrios Vallegrande, Ciudad Talanga, Comfenalco, Compartir, Desepaz (Invicali), Ciudadela del Río (CVC), Los Líderes

El Remanso (o Remansos de Comfandi), Calimio Desepaz, Potrero Grande, Pízamos, Tercer Milenio, La Pradera, Manantial de Comfandi, Villa Luz y Villa Paz.



El toque de queda será en toda la ciudad, urbana y rural, desde el viernes 17 de julio, sábado 18 de julio, domingo 19 de julio y lunes 20 de julio hasta martes 12, de 8 p.m. a 6 a.m. La Ley seca, no venta de licor, desde las mismas horas los mismos días.



El pico y cédula será de 6 a.m. a 1 p.m., podrán circular pares y de 2 a 8 p.m. impares, durante el fin de semana desde, el sábado a lunes.



"Está llegando el pico alto y con cifras muy fuertes. Hoy nos reportan 504 contagios y 13 muertes. Debo aclarar que algunos de los enfermos y los fallecidos les llegó hoy el examen de positivo. Las pruebas se hicieron hace cinco u ocho días. Les aclaro para decirles que no se ha logrado tener una información en línea, que es ideal proque con los datos se pueden planificar las respuestas a la situación", dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en rueda de prensa.



"Como esos episodios están acá presentes debemos tomar medidas para enfríar la situación. Las medidas son en tres frente para los pacientes complicados incrementar los servicios de unidad de cuidados intensivos (UCI) y mejorar la atención frente a la hiperinflamacióm del paciente. Eso nos ha permitido disponer de 94 respiradores. En este tiempos, los sectores público y privado hemos trabajado para la tarea resolutiva y ahora se triplica la cantidad de camas. La ocupación llega al 87 por ciento sin contar los 96 ventiladores que nos darán una mejor capacidad resolutiva", dijo Ospina.



La segunda acción se enfoca en quienes están en la fase pulmonar o infecciosa y se está afianzando la captación precoz de esos pacientes con quienes tienen factores de riesgos como hiperstensión



Y sigue la prófilaxis y prevención en las tareas para evitar que las personas se contagien. Ospina dijo que es la fase clave y tiene como principal actor y protagonista al propio ciudadano o ciudadana.



"En esta etapa insistimos siempre en la importancia del esfuerzo de una comunidad, interdisciplinario. Aquí le debemos hablar a los jóvenes, hombres y mujeres, porque sí se pueden infectar y pueden poner en peligro a las personas queridas como padres, abuelos, hermanos o hijos e hijas. Necesitamos que entiendan el reto que la historia les impone. De nada sirve que el abuelo esté guardado en su habitación si una persona joven va y comparte con los amigos, se mete en una fiesta o en una actividad que signifique la enfermedad en el núcleo de la familia. Esto es una súplica para que aporten en la prevención. Esa cifra del 87 por ciento de las UCI, esa cifra de contagiados con estos datos de la velocidad de transmisión que es del 1,21. Esto nos tiene preocupados", dijo el Alcalde, que es médico.



El gobernante llamó a las entidades que deben tomar la prueba. "Aquí debemos hablar de la oportunidad diagnóstica que nos llegan en unos ocho días en los que probablemente ese paciente no fue convocado y pudo tener una posición irresponsable de su cuidado y de su familia".



La primera decisión es declarar alistamiento preventivo a todos los funcionarios, entre los cuales no habrá permisos, vacaciones ni licencias remuneradas, en los niveles medios y altos en la alcaldía. Esto es maestros, trabajadores oficiales, socorristas y funcionarios que deben asumir como guardianes de vida.



"La segunda decisión es la declaratoria y consolidación de esta alerta naranja que convoca a la movilización de recursos y a que todos estemos alertas, desde el viernes 17 al 31 de julio. Son decisiones tomadas en un ciclo de 14 días que nos da un aire en términos de intercvención exitosa. La alerta roja se aplicará en sectores donde hay un alto número de casos.



Las autoridades tuvieron en cuenta cinco variables, entre ellas la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), en un 82 por ciento de su capacidad.



También la velocidad de transmisión del virus en el territorio; el número total de pacientes contagiados, estudios sobre Ivermectina y las condiciones sociales y económicas de los sectores donde se adelantaría la cuarentena.



"Medidas de cuarentena estricta emocionales no resuelven el problema, porque, por ejemplo, el paciente contagiado se guarda en la casa, nadie sabe que está contagiado, enferma a toda la familia y pasamos de un contagio individual a uno familiar y se lleva al abuelito, que viene cumpliendo la cuarentena desde hace mucho tiempo”, dijo Ospina e insistió en la importancia de que los jóvenes se cuiden y “no lleven la enfermedad a casa”.



CALI / EL TIEMPO