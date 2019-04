Defensor pide a Duque reunirse con los indígenas para conjurar el paro

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, pidió este lunes al presidente Iván Duque que se reúna con los indígenas que protestan desde el pasado 11 de marzo y terminar de esta forma con las manifestaciones que afectan a varios departamentos del suroeste del país.



"El presidente debería convocar a un Taller Construyendo País temático para sentarse en los próximos días con la minga y ahí la minga (...) discute y conversa con el señor presidente en el sentido de cuáles son sus necesidades", afirmó Negret en un vídeo publicado por su despacho en Twitter.



(Indígenas rompen diálogo con el Gobierno: paro inicia su cuarta semana).

El funcionario afirmó que esta solicitud la hace después de que la semana pasada se reuniera durante tres días con el Gobierno y los indígenas.



El Taller Construyendo País es una iniciativa que Duque inició desde que asumió la Presidencia el 7 de agosto del año pasado y con la que cada sábado visita diferentes regiones con parte de su gabinete para escuchar las peticiones de las comunidades. Si se llega a anunciar la reunión entre Duque y los indígenas, Negret opinó que esto "tiene que significar el desalojo de la vía Panamericana", donde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) comenzó las protestas para exigir al Gobierno que cumpla con 1.300 acuerdos que alcanzaron con Ejecutivos anteriores.



El cierre de esa carretera, que comunica a buena parte de Colombia entre sí y llega a Ecuador, ha afectado a los departamentos de Huila, Nariño, Valle del Cauca y Cauca, en donde hay desabastecimiento de combustibles, medicinas y alimentos.

Propuesta del Defensor del Pueblo al Gobierno y a la Minga Social y Popular. pic.twitter.com/TlKSEp0zQ2 — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) 1 de abril de 2019

Ante esta problemática, la Cruz Roja Colombiana activó el sábado pasado una caravana humanitaria hacia el Cauca conformada por ocho vehículos con insumos médicos para abastecer a los hospitales de la región.



Para lograr un acuerdo, Duque designó una delegación encabezada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aunque los indígenas persisten en su condición de reunirse con el mandatario para despejar la carretera.



No obstante, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó este domingo en su cuenta de Twitter que la minga, como denominan a su protesta, suspendió las conversaciones con el Gobierno.



Según esa organización, la decisión la tomaron al considerar que carecen de garantías de "no estigmatización" o judicialización. Líderes indígenas han reclamado que la partida plurianual de 10 billones de pesos (unos 3.171 millones de dólares) que destinó el Gobierno actual en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para las comunidades indígenas es insuficiente para atender las necesidades de salud y educación de los 105 pueblos nativos de Colombia.



(Activan corredor humanitario ante escasez por paro indígena).



Entre tanto, Duque ha señalado en varias oportunidades que está dispuesto a reunirse con los indígenas, pero esto solo lo hará cuando las comunidades hayan desbloqueado las carreteras.



"De modo que esto es una propuesta por el conocimiento y por haber conversado con otras partes. De otro lado no veo que haya ninguna solución y la solución para estos problemas debe ser el diálogo entre los ciudadanos", concluyó Negret.