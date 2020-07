‘Dejo una entidad moderna y transparente’

La presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Silvana Habib Daza, en diálogo con Portafolio, anunció su renuncia a la entidad que dirigió por cerca de cinco años, al final de los cuales deja una institución moderna, robusta y fuerte que le ofrece seguridad jurídica al inversionista.



Recalcó que al inversionista hay que darle certidumbre de lo que se puede producir desde el subsuelo. “Debe haber una mayor celeridad desde las autoridades ambientales. Del total de los títulos que deberían estar en la fase de producción, solo el 36% esta en la etapa de extracción”, Subrayó.



¿Sigue al frente de la ANM?



No, renuncié. Es una decisión tomada y ya se la comuniqué al presidente Iván Duque, y al nuevo Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Llevo casi cinco años al frente de la entidad. Y desde el primer día desarrollé la misión que me encomendaron y fue la de modernizar y transformar su que hacer institucional. Cumplí mi ciclo y dejo varios proyectos en marcha. Hoy es una Agencia fuerte lo que permitirá que la minería sea una de las ruedas que necesita el país para salir de esta contingencia.



¿Cómo el sector minero se puede convertir en la pieza clave para la reactivación económica?



La operación minera del país tiene un potencial que es reconocido a nivel internacional. Colombia se ha destacado por ser una nación carbonífera. El inversionista ahora confía en el país porque ahora cuenta con una institución minera fuerte y una seguridad jurídica en el sector. Gracias a la Corte Constitucional se dejó en claro las competencias entre las autoridades locales y nacionales en cuando al uso del suelo y el subsuelo. Se definió un camino de coordinación y concurrencia, y se avaló el procedimiento que al respecto venia desarrollando la Agencia.



¿Cómo está el potencial geológico del país para la producción de minerales?



Colombia posee una buena oferta de metales, lo que marcará la demanda a nivel mundial. Así como el oro, cobre, níquel, litio, molibdeno y plata que es lo que el país puede ofrecer al mercado internacional. El potencial geológico es amplio, solo era organizar la casa para producir más.



¿Una de las quejas del sector tiene que ver con los trabajos exploración?



A la fecha el país posee 7.877 títulos mineros vigentes para la producción de todo tipo de minerales. Se necesita otorgar incentivos para que se avance en las tareas de exploración, como la de dar información amplia del potencial del subsuelo. Darle al inversionista certidumbre de lo que puede producir.



¿Por qué hay muchos proyectos que ya surtieron la etapa de exploración, pero no han podido producir?



Debe haber una mayor celeridad desde las autoridades ambientales. Del total de los títulos que deberían estar en la fase de producción, solo el 36% esta en la etapa de extracción.



Se debe hacer una mayor fiscalización para que en los títulos se realice un trabajo exploratorio con estimación de recursos, y que al mismo tiempo se gestione la licencia ambiental.



En el caso del oro, hay cerca de 800 títulos para su producción, pero hay 150 que no han podido entrar en las tareas de extracción porque les hace falta un instrumento ambiental o un Plan de Trabajos y Obras (PTO).



¿Cómo las Áreas Estratégicas Mineras se convertirán en la fórmula para traer más inversión?



Las Áreas Estratégicas Mineras es un nuevo modelo. Así se busca que el país avance en tener más conocimiento geocientífico para atraer inversionistas a través de un proceso competitivo.



Y lo que terminará definiendo el operador es el mismo programa de exploración que presente. Habrá incentivos para que en un menor tiempo haga mayor trabajo de exploración. Así se busca acortar los tiempos entre la etapa de exploración y la de producción.



El próximo 20 de octubre se publicarán los términos de referencia para la asignación del primer bloque de áreas, y la proyección es haber entregado 10 bloques a finales del 2021. La gran apuesta será la producción de cobre.



¿Se ha apelado a la comunicación virtual para relacionar los proyectos mineros con las comunidades?



Lo que se debe garantizar es el derecho fundamental de participación. Y la misma ley estatutaria que garantiza este derecho fundamental permite la utilización de herramientas virtuales, pero no para reemplazar las audiencias presenciales.



Así se pueden desarrollar los encuentros virtuales para socializar los proyectos. Pero si hay zonas del país donde no hay posibilidad de conectividad, no queda más camino que realizar la reuniones, eso sí con los protocolos de bioseguridad.



El cuestionamiento a la virtualidad tiene que ser cuando no se garantice la efectiva participación. La Agencia realizará la primera Audiencia Pública virtual en el segundo semestre para la entrega de un contrato de concesión.



¿Cómo fue el proceso de digitalización de la Agencia?



Una de las tareas importantes en el proceso de modernización fue la digitalización de la operación en los 7.877 títulos mineros, de los cuales cerca de 1.000 títulos tiene que ver con procesos de formalización. Este fue el punto de partida de AnnA Minería.



Esto permitió reducir los tiempos en trámites. También se modernizó el Catastro Minero, gracias a un memorando con el gobierno de Canadá. En la actualidad están funcionando el visor geográfico y la radicación de solicitudes.



Con AnnA Minería pasamos de resolver una solicitud en trámites de 360 días a 90 días, gracias a que se estandarizaron todos los procesos, se unificaron criterios y hay menos intervención de personal. Así, la Agencio le dio transparencia a todos los procedimientos. Incluso para notificar los actos administrativos, se buscará que se haga a través de la plataforma.