Delitos informáticos, la otra pandemia en tiempos del coronavirus

El coronavirus también ha tenido un impacto negativo en términos de ciberseguridad en el país. Según las cifras más recientes del Centro Cibernético de la Policía Nacional, los delitos informáticos aumentaron un 59% en el primer semestre, respecto al mismo periodo del año pasado, debido a que la pandemia impulsó en los colombianos el uso de las operaciones digitales.



Así las cosas, entre enero y junio de este año se registraron 17.211 denuncias, 6.340 más que en el primer semestre del 2019. También se presentaron 2.103 casos de suplantación de sitios web, un delito que creció en 364%.



No obstante, vale la pena resaltar que las transacciones financieras por Internet son muy seguras, pero es importante que los usuarios sean muy cuidados al momento de realizarlas.



Así lo destaca Lilian Perea, CEO de Bayport, quien anota que, así como se recomienda tener ciertos cuidados al momento de retirar dinero de un cajero automático o hacer un pago con una tarjeta débito o crédito, también es muy importante tener en cuenta varios aspectos al momento de realizar transacciones vía web.



“Lo primero es tener en cuenta que las entidades no solicitan a sus clientes por correo electrónico ni otros medios información de contraseñas o información detallada de sus productos. Esta es una modalidad comúnmente utilizada por suplantadores para robar información de los usuarios. Y que cuando descarguemos las aplicaciones de las entidades, siempre debemos realizarlo desde de las tiendas oficiales”, advierte la directiva.



En ese sentido, precisó que al momento de ingresar lo más recomendable es realizar las transacciones desde los dispositivos de confianza ya sea computador, ‘tablet’ o celulares personales y evitar siempre acceder desde dispositivos públicos o cafés internet.



“Adicionalmente, se recomienda utilizar el teclado virtual ofrecido por las plataformas y de este modo evitar la posibilidad que alguien copie datos como números de cuentas, obligaciones y contraseñas. También se recomienda al momento de realizar transacciones no hacerlo desde redes de internet públicas”, añade Perea.



Sobre este nuevo panorama en el país, un reciente estudio de TransUnion, que incluye a Colombia, encontró que el ‘phishing’ es el principal esquema de fraude digital en todo el mundo. De acuerdo con el documento, el 27% de los consumidores encuestados dijeron haber sido víctimas de este tipo de estafa con temas relacionados con la pandemia.



El ‘phishing’ es una modalidad en la que el estafador crea un enlace, una página web, un archivo falso para que una persona crea que está accediendo a un lugar oficial de un producto o servicio.



Asimismo, un 21% de los estudiados contestó haber sido víctima de estafas de terceros originados mediante enlaces desde sitios web legítimos de comercio en línea, mientras que un 19% indicó que fue estafado a través de supuestos fondos de recaudación para caridad.



Al respecto, Axel Díaz, director de laboratorio de informática forense de Adalid Corp, destaca que durante este tiempo los ciberdelincuentes han aprovechado para hacer páginas muy llamativas para vender productos y servicios que las personas necesitan a unos precios increíbles.



“En el caso de las compañías, ellas deben hacer todo un tema de concienciación, es decir, tener presente la palabra seguridad en todos los procesos. Lo segundo es que al momento en el que vayan a hacer transacciones en los portales es importantísimo realizar las compras en grandes superficies, desde equipos en los que se tenga confianza y verificar que esos portales sean los portales que son”, dice.



Y añade que siempre se tienen que verificar que los canales de comunicación sean los directos con los proveedores, “de ahí radicaría todo el esquema de seguridad preventivo para evitar caer en un fraude y posteriormente sea mucho más costoso de manera correctiva”, precisa.



En esa línea, Felipe Gómez, director para el Clúster Andino de Data Center, Cloud y de Seguridad en CenturyLink, indica que la protección de las instituciones, empresas, empleados, clientes y ciudadanos en general es fundamental para fortalecer la confianza, que se hace indispensable para mantener las relaciones empresariales, organizaciones y comerciales.



“Esto implica que la empresas se preparen de manera proactiva para mitigar y detener ataques, incluso de día cero, que pueden representar pérdidas millonarias para el negocio. Invertir en seguridad de la información siempre será clave, pero ahora que hay un incremento importante en las herramientas digitalización el riesgo aumenta y más que nunca deben estar alerta”, concluye.