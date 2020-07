Demanda para tumbar el Estatuto Tributario no fue admitida

La Corte Constitucional no admitió la demanda que busca la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario presentada a finales de mayo por un grupo de ciudadanos y académicos, que argumentaron que va contra la progresividad tributaria, eficacia del recaudo y tratamiento equitativo.



"Esta demanda le da una herramienta al Congreso y al Gobierno para que enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza", señalaron en su momento los demandantes.



No obstante, el alto tribunal concedió a los demandantes tres días hábiles, contados a partir de la notificación del auto, para que procedan a corregir la demanda en los términos anotados, con la advertencia de que si no lo hacen, la misma se rechazará.



Pero de acuerdo con lo expuesto por el Magistrado sustanciador, Luis Guillermo Guerrero, la Corte puede incidir sobre los problemas normativos, pero no debe sustituir el trabajo de deliberación política en el congreso, ni ordenarles en qué oportunidad y de qué forma deben desarrollar sus competencias.



Guerrero explica en el auto que, en la propuesta de los accionantes, este esquema desborda por mucho las competencias que le fueron asignadas al tribunal de la Corte Constitucional y “desnaturaliza su rol dentro del sistema política enmarcado dentro del principio de separación de poderes”.



“Admitir esta demanda, en las condiciones examinadas, implicaría trasladar a la Corte Constitucional un debate que debe darse en otros órganos, como el Congreso de la República, al cual la propia Constitución ha atribuido competencia para realizar las valoraciones y ponderaciones que se proponen ahora, desde una base empírica”, se lee en el Auto.



Y concluye explicando que la demanda no estructuró una controversia normativa que muestre de qué forma los contenidos normativos de “… la integralidad del Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario, junto con las leyes y decretos leyes que lo hayan modificado” contravienen la Constitución.



Con ECONOMÍA Y NEGOCIOS EL TIEMPO