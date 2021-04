Depender de importar el acero afecta al país: Andi

La industria de la metalmecánica nacional que usa aceros planos está en problemas por la escasez de estas importaciones, pues ese tipo de insumo no se produce de manera local pero si es base del desarrollo nacional.



(Advierten que es momento de restringir exportaciones de chatarra).

En el mundo del acero, hay dos caras distintas, la del metal en barra, y en la otra la del insumo plano, y esta última es la base de la metalmecánica, ya que con ellos se hacen las neveras, carros, motobombas, tejas, las casas metálicas, grandes coliseos o aeropuertos.



En el país no hay siderúrgica que los produzca, ya que las cinco que existen fabrican aceros largos como la barra corrugada que se ve en las obras de construcción, material que ha podido atender la demanda con el producto local.



“En el mundo de la metalmecánica el producto relevante es la lámina de acero plano, este segmento tiene un peso de 6,34% en el PIB manufacturero colombiano, sin contar las siderúrgicas, y ahora se enfrenta a una crisis global”, explicó Juan Manuel Lesmes, Director de la cámara Fedemetal de la Andi.



La idea de tener una siderúrgica de aceros planos estuvo en los planes de país e incluso se tenía como locación el municipio de Dibulla pero no se consolido y ahora “se están pagando las consecuencias”, afirmó el directivo.



“Colombia importa 1’065.313 toneladas de aceros planos, tiene una dependencia del 100% en este producto que hoy tiene una gran escasez y altos precios. Por lo tanto los fabricantes de electrodomésticos y carros se quejan al igual que los que hacen estructuras. Con la pandemia, China entro en una crisis para la producción de estos aceros, pero se recuperó más rápido que otros países por su capacidades”, agregó Lesmes.



Las siderúrgicas requieren de cuatro a seis meses para estar a punto así que la reactivación será gradual.



“Con la puesta en marcha de la reactivación acelerada, el mundo no tiene el acero que requiere y China no está exportando todo lo que se requiere, además los precios subieron de menos de 400 dólares la tonelada hasta los 900 e incluso 1.200 dólares. Si bien esto no es nuevo y Colombia ya lo había vivido en 2008 deja un panorama incierto por todo el contexto actual”, afirmó el directivo.



Una de las soluciones es usar la chatarra y el mineral de hierro para obtener la materia prima pero sería a un alto precio, lo cual no conviene para los países con esas siderúrgicas.



La industria automotriz se está recuperando y está demandando estos aceros al igual que la metalmecánica y la construcción prefabricada, pero los fletes marítimos han subido, “lo que nos ha dejado en el peor de los mundos, con todas las variables en contra.



Es una situación coyuntural y en algún momento va a cambiar a medida que se reactiven las siderúrgicas en el mundo y se dejen de atender los mercados locales como sucede en México, Japón o Corea. El tema cambiará, pero no se sabe cuándo”, dijo.