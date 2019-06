Deportistas, blanco de delincuentes en los cerros de Bogotá

Algunos senderos de los cerros nororientales de Bogotá son frecuentados casi todos los días por deportistas aficionados e incluso atletas de alto rendimiento que entrenan en estos lugares. Uno de los caminos que más se usa, principalmente los fines de semana, es el conocido como el sendero de los cerros de La Aguadora.

Cálculos de algunas personas que la recorren los sábados y domingos desde hace varios años indican que durante estos días pueden ser más de 300 los deportistas que la recorren. Esta ruta se inicia en la plaza histórica de Usaquén, va hasta un punto conocido como el mirador y posteriormente a otro sitio llamado Las antenas. El camino está señalizado.



La belleza natural de este sendero se ha visto empañada en las últimas semanas por algunas denuncias que han interpuesto deportistas que afirman haber sido víctimas de atracos.



“El pasado sábado 16 de marzo llegamos seis personas al mirador, más o menos a las 9:30 de la mañana, ahí descansamos, vimos que el camino seguía hacia Las antenas. Había un policía y le preguntamos si se podía seguir y él nos dijo que sí, que no había problema, que ya estábamos cerquita”, narró un ciudadano que por seguridad no reveló su identidad.



Según su relato, 15 minutos después llegaron a Las antenas, donde ya había una pareja. Ahí tomaron fotos y descansaron, pero cuando emprendieron el descenso, tres hombres armados, con armas blancas y de fuego, los interceptaron.



“Se nos llevaron todas las pertenencias; celulares, bolsos, billeteras, chaquetas, todo y salieron corriendo”, recordó el hombre, que explicó que de inmediato fueron hasta el CAI más cercano, donde les dijeron que ahí no recibían denuncias y que debían hacerlo a través de internet.



“Recientemente me llegó un correo diciendo que el caso quedaba en el archivo porque no habían encontrado a los que nos robaron. Me parece muy bueno que reúnan testimonios y no dejar que el tema se quede ahí en el archivo”, solicitó la víctima.



RECORRIENDO EL SENDERO



La ruta empieza en la calle 119 con carrera sexta, en la iglesia de Usaquén. Se debe caminar por la 119 hasta llegar a una carretera que conduce a un desvío, que es donde se inicia el sendero peatonal. Desde allí hasta el mirador hay que sortear un exigente camino de un poco más de una hora y media, pero con un maravilloso paisaje natural.



La caminata fue el pasado viernes 29 de marzo, y empezó a las 7 de la mañana. Durante todo el recorrido, que terminó en la zona que se conoce como Las antenas, no se vio ningún policía dando indicaciones sobre la ruta.



A pocos metros de llegar al mirador, un grupo de cinco caminantes iba bajando. La persona que guiaba a los demás manifestó que, a través de un grupo de WhatsApp que integran personas que visitan constantemente esta y otras rutas de los cerros orientales, se habla de una banda integrada por tres delincuentes que estarían detrás de varios asaltos.



“Sé que en las mañanas la gente sube hasta el mirador, donde se termina el sendero, pero no siguiendo las advertencias de los guardias siguen hasta Las antenas”, reconoció el hombre, quien agregó que, “al parecer, personas que vienen del barrio San Luis son las que estarían robando. Algunos deportistas han bajado descalzos y hasta sin pantalonetas. La recomendación que nos han dado es subir en grupo”, dijo el deportista, quien concluyó diciendo que aunque ha visto en algunos recorridos a uniformados de la policía, el acompañamiento no es permanente.



AUTORIDADES RESPONDEN



Según explicó Jairo García, secretario de Seguridad, hay varias rutas que cuentan con vigilancia de hombres de la Policía y el Ejército, pero aclaró que algunas situaciones de seguridad suelen presentarse porque los ciudadanos deciden tomar rutas que no son autorizadas.



El coronel James Toro, comandante del comando operativo de seguridad ciudadana número uno de Bogotá (zona norte), dijo que hay grupos especializados que hacen acompañamiento a los deportistas, pero solo los fines de semana, que es cuando más gente hay.



Además, fue enfático en aclarar que hay algunas rutas “muy extremas y no permitidas” que por la seguridad de sus hombres no cubren, y que pese a las recomendaciones que suelen hacer a algunos deportistas, estos en muchas ocasiones no obedecen.



En la Décimo Tercera Brigada del Ejército confirmaron que los domingos, que son los días en que más deportistas recorren los senderos de los cerros nororientales, hacen un acompañamiento con 200 hombres. El resto de días no hacen presencia.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

Redacción Bogotá

EL TIEMPO