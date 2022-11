Poner metas tan altas de descarbonización sería limitar desarrollo

La Unión Europea determinó que uno de los combustibles estratégicos para la transición energética es el gas. Uno de los diputados que participó y apoyó esta decisión fue el español Nicolás González, por el Psoe (Partido Socialista Obrero Español). El político visitó Colombia para exponer a Naturgas las lecciones aprendidas y en entrevista con Portafolio dijo que el país debería aprovechar sus recursos durante la transición.



Se va a reunir con Naturgas. ¿Qué temas hablarán?



Básicamente voy a trasladar mi perspectiva de cómo es la transición energética en Europa, de cómo está avanzando, pero los problemas que también tenemos en esta transición energética. Algunos son estructurales, otros coyunturales como la guerra en Ucrania, el papel de las diferentes tecnologías, el papel del gas también. En este momento estamos teniendo problemas con el suministro de gas y también por los precios, esto tiene peculiaridades porque el precio del gas está marcando el de la electricidad y eso por un problema. Estamos en una transición energética, esto conlleva muchas reformas, pero además por la guerra algunas están acelerando reformas.



Usted hizo parte del grupo que promovió el gas como combustible verde en la Unión Europea. ¿Por qué se tomó esta decisión?



No lo declaramos como tal. Lo que decidimos hacer es una taxonomía en la clasificación de las diferentes tecnologías. Entonces hubo mucha discusión de si introducir en esta taxonomía de inversiones sostenibles a la energía nuclear y gas, por ejemplo, y el gas pasó a ser considerada una energía sostenible, pero con una serie de limitaciones. Es decir que esas inversiones en gas, para clasificarse sostenibles, tienen que durar hasta el año 2035. Las nuevas infraestructuras que se hagan tienen que ser totalmente compatibles con gas que no sea fósil, que sea un gas descarbonizado. Por lo tanto esa clasificación está sujeta a una serie de limitaciones compatibles con la transición energética.



¿Es una meta realista restringir hasta 2035 las inversiones en gas o es solo una forma de desviar esos recursos a otros países?



La taxonomía abre la puerta hasta el año 2035 y luego todas las infraestructuras que permitan su compatibilidad con elementos como el hidrógeno podrían tener inversiones sin límites de plazos. A partir de 2030 prácticamente no va a haber inversiones en gas fósil, las asignaciones que irán, serán dedicadas a compatibilizar con hidrógeno verde, con el biogás y tecnologías más limpias. La tendencia es electrificar el sector residencial y descarbonizar el industrial.



Nicolás González

En Colombia tomamos como referente esa decisión. ¿Cómo evalúa esto?



La clasificación está pensada para las inversiones dentro de la Unión Europea, no clasifica tanto para las inversiones que se hacen afuera. Es cierto que se puede convertir en un estándar que se use a nivel internacional. Entonces inversiones en gas se cumplan esos parámetros podrían ser consideradas sostenibles por otros inversores que no sean simplemente inversores en Europa. Pero hay que recordar que el gas fósil es una energía de transición, claramente vamos a seguir utilizando gas, pero veremos qué tipos.



En Colombia no tenemos un límite para inversión, ¿es algo que deberíamos considerar?



En Europa tenemos el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Con ese objetivo estamos trabajando en diferentes paquetes legislativos, por ejemplo, para aumentar las energías renovables.



Creo que reproducirlo en otros bloques como Latinoamérica no es realista y tampoco tiene todo el sentido desde el punto de vista climático, está claro que nosotros hemos consumido más CO2 que Latinoamérica, por tanto la responsabilidad con el planeta es mucho más alta. Plantearle esos objetivos tan agresivos a los países latinoamericanos es también, posiblemente, ponerle límites a su desarrollo, por tanto yo creo que debemos ser más contemplativos. Los acuerdos de París van en ese sentido, no podemos exigir lo mismo a quienes no han alcanzado suficiente nivel de desarrollo.



Con eso en mente, ¿qué lecciones podemos tomar en el caso colombiano?



Pueden aprender de nuestros errores Europa es un continente que consume grandes cantidades de gas y se había confiado demasiado en un solo proveedor. Nosotros tenemos poca producción de gas, casi todos tenemos que comprar. Para nosotros la autonomía estratégica pasa por consumir cada vez menos gas. Pero mientras tanto tendremos que seguir importando y tendremos que buscar socios fiables.



¿Cree que hay oportunidades en materia de cooperación energética entre Europa y América Latina?



La Unión Europea ha dejado de mirar en los últimos años a Latinoamérica y tiene que recuperarlo. En 2023 la presidencia de la Unión Europea le toca a España y ha dicho que una de sus prioridades es establecer lazos fuertes con Latinoamérica.



La política de transición ecológica y climática es importante. A día de hoy Europa ha dado pasos importantes, pero no es suficiente y cada vez se habla más de cómo influyen estas políticas en las relaciones entre Europa y Latinoamérica.



Consideramos que Europa tiene un papel de desarrollar con Latinoamérica la cooperación en la energía y la transición ecológica. Nosotros vamos a necesitar comprar minerales, por ejemplo, para nuestra transición energética y creemos que ese es un elemento que puede ayudar a la economía, pero no queremos hacerlo sin el acuerdo de los países.

Daniela Morales Soler