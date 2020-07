Descubren más gas natural en la cuenca Sinú - San Jacinto

Una vez más queda demostrado que la región Caribe, pero en especial la cuenta Sinú - San Jacinto, está dando buenos resultados en el hallazgo de yacimientos de hidrocarburos.



En las últimas horas, la empresa petrolera Hocol, filial del Grupo Ecopetrol en el desarrollo de bloques gasíferos, anunció el descubrimiento de este combustible en el pozo Merecumbé 1, ubicado a 40 kilómetros de Barranquilla, en el departamento de Atlántico.

“Este nuevo descubrimiento confirma el potencial del cinturón plegado de Sinú San Jacinto, una de las áreas foco de la estrategia exploratoria de Hocol, en donde se busca incrementar las reservas de gas natural y fortalecer la exploración en Colombia, junto a compañías expertas a nivel global como Lewis Energy”, señala un comunicado de la filial de Ecopetrol.



El pozo descubridor encontró el combustible en un área cercana a la cabecera municipal de Ponedera, región centro-oriental del departamento del Atlántico.



Para los técnicos de ambas empresas no hay duda que la prospectividad del gas natural allí depositado es prometedora, más si se tiene en cuenta que la cita cuenca es una de las que hasta la fecha a registrado el mayor número de descubrimientos de este energético.



Un estudio que evalúa el potencial de hidrocarburos en el subsuelo y realizado por el Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, indican que en la cuenca Sinú San Jacinto en un escenario moderado (P50), las reservas de gas ascenderían a los 0,63 trillones de pies cúbicos (tpc), y en una proyección remota (P10) los remanentes de este combustible se calculan en cerca de 4,2 tpc.



Cabe recordar que Hocol tiene un 50% de participación en el contrato SSJN1 y lidera las actividades de geología y geofísica; por su parte, Lewis Energy Colombia Inc., es el operador del área, con un 50% de participación y lidera actividades de perforación, completamiento, pruebas y producción.



“Este descubrimiento es una muestra adicional de nuestro compromiso con el abastecimiento de gas para el caribe colombiano. Así mismo, continúa materializando nuestra estrategia de crecimiento a través de la exploración y de ser una compañía con producción 50% gas y 50% petróleo”, aseguró Rafael Guzmán, Presidente de Hocol.

El pozo Merecumbé 1 se perforó con éxito entre el 5 y el 27 de noviembre de 2019, dentro del cronograma y costo esperado. Las pruebas cortas se realizaron en varias fases durante el primer semestre de 2020.



“Los registros e información tomada durante la perforación indican que el pozo encontró el citado combustible en intervalos de areniscas conglomeráticas y algunas capas de calizas de la Formación Chengue de Edad Eoceno”, precisó Guzmán.



Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, subrayó la importancia de aumentar las reservas de gas para beneficio de las 10 millones de familias del país que usan a diario este combustible limpio y amigable con el medio ambiente. “Queremos tener una mayor participación del gas nuestro portafolio y este descubrimiento va en esa línea”, concluyó.



SINÚ - SAN JACINTO, LA CUENCA CON GRANDES RESERVAS



Orlando Cabrales, presidente de Naturgas señaló que en la cuenca Sinú - San Jacinto se han dado los mayores descubrimientos más importantes en los últimos cinco años en el país.



“Este hallazgo demuestra que si se encuentra más de este combustible, tanto en no convencionales como en convencionales, se mejorará la seguridad energética del país, se aseguraran precios competitivos para los consumidores y se generarán grandes recursos en regalías. En la medida en que se siga incentivando la exploración de gas natural en el territorio, seguiremos teniendo hallazgos similares y así ayudar a la reactivación económica y social del país”.