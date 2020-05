Desde 2013, el Banco de la República no dejaba las tasas en 3,25%

Hace siete años el Banco de la República no ubicaba las tasas de interés en 3,25%, cifra en la que las dejó después de la reunión de ayer. Para llegar a esta nueva cifra, la junta directiva del Emisor recortó los tipos en 50 puntos básicos (pb), desde 3,75%, en línea con lo que esperaban los analistas del mercado.







En medio de la coyuntura que enfrenta el país, con esta medida, el Banco Central busca seguir dándole continuidad al impulso contracíclico de la política monetaria.





Además de la reducción de las tasas de referencia, el Emisor anunció otras medidas que tomó con el fin de asegurar los pagos internos y externos de la economía. Entre estas informó que se incluyó a la Financiera de Desarrollo Nacional y las sociedades titularizadoras para que puedan actuar como agentes colocadores de operaciones de mercado abierto (Omas).



También dijo que se flexibilizará el funcionamiento de los apoyos transitorios de liquidez con el Banco de la República. Como tercera medida anunció que aumentará el monto de cobertura cambiaria realizando una nueva subasta de venta de dólares a través de operaciones forward (futuras)con cumplimiento financiero por un valor de hasta US$1.000 millones.



Entre las dos últimas decisiones comunicó que renovará los forward con cumplimiento financiero que vencen antes del 30 de mayo de 2020 y que continuará realizando las subastas de venta de dólares hasta por US$400 millones.



De otro lado, vale mencionar que Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, dijo que no se descartan que se puedan seguir tomando medidas respecto a las tasas de interés en próximas reuniones.



Respecto a por qué en el encuentro de ayer no se decidieron recortar los tipos más allá de 50 pb, el Gerente explicó que han sido escépticos de los efectos de una gran rebaja de las tasas de interés en una sola reunión, en parte porque la gente sigue encerrada y la economía sigue detenida.



Echavarría agregó que para ellos no tiene mucho sentido “bajar 100 puntos en esta junta y otros 100 en la otra. Nos parece mejor ir poco a poco para evitar sobresaltos de capital que pueden afectar mucho a la economía”.



Además de esto, recordó que la reducción de los tipos son clave para el momento de la recuperación económica.



Vale mencionar que más allá de las rebajas que ha venido haciendo el Emisor, que en sus últimas dos reuniones las ha bajado 100 puntos básicos, analistas de mercado esperan que durante el transcurso del año los tipos lleguen a ubicarse en un rango entre 2% y 2,5%, tocando de esta manera sus mínimos históricos.



PANORAMA INTERNACIONAL



Desde que la pandemia del coronavirus empezó a expandirse por todas las regiones del mundo, los bancos centrales de las distintas latitudes han ido tomando decisiones en cuanto a sus tasas de interés.



Una de las más llamativas fue la que ejecutó la Reserva Federal de Estados Unidos, que fuera de su reunión de política monetaria en dos ocasiones recortó el indicador de referencia. La primera rebaja fue de 50 puntos básicos, mientras que en la segunda recortó un punto porcentual hasta el rango actual entre 0% y 0,25%. Cabe decir que el Emisor afirmó esta semana que no moverá su dato de intervención hasta que la economía del país vuelva a crecer.



De igual forma, el Banco Central Europeo esta semana también mantuvo su indicador de referencia en 0%, mientras que su tasas de facilidad de depósitos sigue en -0,5%. El Banco de Inglaterra, así mismo, ha realizado dos descensos durante la emergencia del coronavirus hasta llegar al 0,1% actual.



Latinoamérica no ha sido ajena a esta tendencia. El Banco Central de Chile ha ejecutado dos rebajas desde que inició la pandemia, una de 100 puntos básicos hasta 1% y el último, de 50 pb hasta el 0,5% actual.



Por su parte, el emisor de México bajó 50 pb en su última reunión hasta el 6%, mientras que los expertos ya adelantan que el organismo monetario de Brasil podría recortar 100 pb en su próximo encuentro de mayo, hasta el 2,75%.