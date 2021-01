Desde julio sería prohibida toda minería en los páramos

Archivo particular

Un proyecto de Acto Legislativo de reforma a la Constitución que viene estudiando y debatiendo el Congreso de la República, prohibirá desde el mes de julio toda operación de exploración y producción minera y petrolera en los páramos del territorio nacional.



(Minería, ‘fracking’ y páramos, retos del nuevo Minambiente).

Así queda establecido en el texto de la iniciativa, que es promovida por el Gobierno Nacional, con el presidente Iván Duque a la cabeza, y los ministros de Minas y Energía, Diego Mesa, y Ambiente, Carlos Correa, que busca añadirle un inciso al Artículo 79 de la carta política, para vetar de una vez por todas las actividades extractivas en estos ecosistemas.



El proyecto de Acto Legislativo, que ya sorteó su primera vuelta de deliberaciones, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, y que reinicia su estudio en segunda vuelta el próximo 20 de marzo cuando se retomen las sesiones ordinarias, está a solo cuatro debates de lograr su objetivo para convertirse en norma constitucional a partir de julio del presente año.



(Nueva escala abre posibilidad a tareas mineras en páramos).



De acuerdo a la iniciativa, al Artículo 79 de la Constitución, se le incluiría el siguiente inciso: “Queda prohibida de exploración o explotación minera de cualquier tipo o de hidrocarburos en ecosistemas de páramo y sus zonas de amortiguamiento. También estarán prohibidas las expansiones urbanas y suburbanas y las actividades de alto impacto estos ecosistemas”.



De igual manera, se añade también que los municipios a través de las herramientas de ordenamiento territorial establecerán los usos en ecosistemas colindantes a los páramos “que pudieran generar daños sobre estos, en especial lo referente a minería artesanal y de subsistencia en las áreas amortiguadoras, tendientes para mitigar el impacto negativo sobre estos ecosistemas”.



Cabe anotar que, este proyecto de Acto Legislativo fue presentado al Congreso de la República nueve días después del anunció que hizo el presidente de la República, Iván Duque, en la edición número 75 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 16 de septiembre pasado, en el sentido que el mundo debe cerrar filas en torno a la protección de estos ecosistemas.



“Los páramos son verdaderas fábricas de agua potable y el lugar de nacimiento de las cuencas hídricas, que irrigan a gran parte de nuestro territorio. Por eso, la convocatoria también se extiende a que las naciones del mundo aporten recursos y que entendamos que la protección de los páramos es un deber universal”, resaltó Duque ante la ONU.



FRENO A LA MINERÍA ILEGAL



Al indagar con analistas del sector minero del país, sobre las repercusiones que traería para las operaciones extractivas, la inclusión del citado inciso en el Artículo 79 de la Constitución, recalcaron que el efecto será positivo porque de entrada frena la minería ilegal y le daría herramientas a los municipios para que reglamenten el uso de las áreas de amortiguamiento, donde hay tareas de minería artesanal.



Así mismo, dejaron en claro que, quedará definido y con precisión técnica si proyectos mineros a gran escala e industrial, como es el caso del proyecto Soto Norte de Minesa, están o no están dentro de una zona de páramo.



Pero más allá de que se logre con este Acto legislativo frenar toda tarea extractiva, minera o petrolera, en los citados ecosistemas, al convertirse en norma constitucional, le servirá de punto de partida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para trazar la nueva delimitación en los páramos del país.



Este diario pudo establecer con fuentes del sector minero, que técnicos de la cartera ambiental entrarán a hacer la nueva delimitación, pero teniendo como base la nueva norma que para ese entonces haría parte de la carta política.



Cabe recordar que en noviembre de 2017, una sentencia de la Corte Constitucional le dio un plazo de dos años al Ministerio de Ambiente para trazar una nueva delimitación en los páramos. Sin embargo, en noviembre de 2019, la citada cartera no había desarrollado la tarea, y solicitó una ampliación de seis meses para fijar los nuevos límites en estos ecosistemas. Y a la fecha, sigue sin hacerla.



Para la diligencia, se apelaría a la escala 1:25.000 la cual sería la clave para despejar el dilema sobre las actividades económicas en las zonas de páramos. El índice cartográfico, que no es nuevo porque fue materia de estudio por parte de la cartera de Ambiente, ofrecería el detalle para trazar la línea entre las áreas que deben estar protegidas por sus ecosistemas, y en las que se pueden adelantar actividades extractivas.

​

Alfonso López Suárez