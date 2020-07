Desempleo en el turismo sería uno de los más prolongados

La actividad turística, una de las que hasta este año presentaba mejores perspectivas para el crecimiento económico, recibió un gran golpe de la pandemia. Así, el sector podría consolidarse en el mediano plazo como uno de los que más le aporte a los niveles de desocupación los cuales -a mayo pasado- eran del 21,4%.



En este sentido, las diferentes autoridades y entidades -tanto de ciudades como departamentos- vienen realizando mediciones para calcular el impacto en la industria, que a finales de mayo contaba con pérdidas de $16,51 billones y un 70% de empleos en riesgo, según las cifras del Viceministerio de Turismo.



Los departamentos de la costa Caribe colombiana son, sin lugar a duda, unos de los más afectados en este escenario. En San Andrés, por ejemplo, la cámara de comercio reveló que 163 empresas cesaron por completo su actividad el mes pasado, afectando el empleo de 2.420 personas.



Además, el 32% de las compañías con Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente en San Andrés, y el 19% en Providencia, aseguraron que a la fecha ya han tenido que cancelar contratos por la coyuntura.



“Alrededor del 30% de los empleos formales en Cartagena están relacionados con la industria turística. La ciudad aporta el 70,3% del PIB del departamento y el 4,4% corresponde a esta actividad”, aseguró Irvin Pérez, presidente ejecutivo de la Corporación Turismo Cartagena de Indias. En esta ciudad emblemática para el país se evidenció una reducción del 35% de los empleos asociados al turismo (al mes de mayo), teniendo en consideración que el 95,5% de los 4.000 prestadores de estos servicios se encuentran cerrados.



En esta línea, Kathy López, jefe de la Oficina de Turismo de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla, manifestó que el porcentaje de empresas cerradas desde el 16 de marzo es de 96%. No obstante, resalta que el 98,4% de las 595 empresas con RNT se encuentran activas, “dando así cuenta de la voluntad del sector para retomar actividades lo más pronto posible”.



Es importante destacar que según los datos de una encuesta realizada por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia (CPTUR) de Cotelco y Unicafam, por la baja ocupación en el sector del alojamiento se perdieron hasta mayo 742 empleos en Cartagena, 326 en Magdalena y 544 en el Atlántico.



OTRAS CIUDADES



En el caso de Bogotá, un informe realizado por el Instituto Distrital de Turismo reveló que durante la etapa más fuerte del confinamiento, hasta el mes de abril, la empleabilidad en el sector turismo disminuyó en un 50,1%, siendo los parques temáticos (89,4%) y las empresas de transporte terrestre (74,7%) los prestadores de servicios con mayores caídas en este segmento.



“El sector perdería más de 85.000 empleos durante la etapa de aislamiento y otros 95.000 estarían en riesgo por el efecto del virus sobre la economía mientras se levantan gradualmente las restricciones”, resalta la investigación.



De otro lado, en el caso de Medellín, con corte a abril, la Secretaría Económica de la ciudad pudo identificar que 850 empleos se habían perdido en el sector del alojamiento (cerca del 34% de la actividad), 116 en establecimientos gastronómicos y 1.289 en el segmento de Operadores Profesionales de Congresos y Ferias (OPC).



Sin embargo, la cámara de comercio de la ciudad resaltó que los efectos de la crisis aún no se reflejan en la liquidación de empresas del sector, puesto que estas tienen variaciones negativas con respecto al año anterior: alojamiento (-56,3%), actividades de operación turística (-29,8%) y servicios de comida (-35,5%).



Contrario a esto, la Cámara de Comercio de Cali sí identificó una afectación en el ritmo empresarial, ya que mientras que el año pasado 7.264 compañías de alojamiento renovaron el registro mercantil, en el 2020 ese número se redujo a 4.162, es decir, una variación negativa del 42,7%.



Finalmente, en Santander, aunque no se tiene una muestra representativa de la afectación sobre los 2.127 establecimientos turísticos, la Alcaldía de Bucaramanga asegura que “ha comprometido dentro de su plan de desarrollo la formulación de un plan a diez años para el sector, y los primeros logros se centrarán en activar las dos primeras zonas de desarrollo turístico prioritario”.

​PENSANDO EN EL FUTURO DEL SECTOR



En Medellín, la Subsecretaría de Turismo trabaja en la modernización del Observatorio Turístico, el apoyo y capacitación del talento humano y la apuesta para convertirse en el primer destino inteligente del país.



Por su parte Cartagena le apunta, como eje principal, al reto de organizar la actividad informal para fortalecer el desarrollo económico de la capital de Bolívar.



Y en Barranquilla, los esfuerzos de la Oficina de Turismo están dirigidos hacia la parte de información de las disposiciones nacionales competentes al sector, además de acompañar a las empresas.