Después de tres meses, Bogotá retorna a la cuarentena total

En medio del optimismo por la recuperación y el plan de vacunación, desde hoy a primera hora Bogotá volvió a la cuarentena total y otras regiones del país como Antioquia, Cali, Boyacá, Cesar, Córdoba, y Huila, entre otros, también anunciaron restricciones por cuenta del aumento de los casos de coronavirus, lo que podría tener un efecto negativo en términos sociales y económicos.



Para el caso de Bogotá, la alcaldesa Claudia López declaró que la ciudad y el sistema hospitalario están en alerta roja, pues la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estaría a punto de alcanzar el 85%. Asimismo, se ha acelerado la velocidad de contagios, del número de casos y de fallecidos por covid-19.



Si bien ya se habían anunciado cuarentenas localizadas en Suba, Engativá y Usaquén, la Alcaldía reveló que habrá restricciones de movilidad para toda la ciudad desde hoy hasta el próximo 12 de enero.



Y después de esa fecha, la capital del país también tendrá toque de queda nocturno entre el martes 12 de enero hasta el domingo 17 de enero, así como el inicio de cuarentenas localizadas en Kennedy, Teusaquillo y Fontibón.



“Es duro iniciar el año tomando estas medidas, pero de todos depende que este segundo pico lo pasemos rápido. Bogotá siempre ha sido ejemplo de cuidado durante toda la pandemia, no podemos bajar la guardia. Si nos cuidamos, salvamos nuestra vida y la de miles de personas en la ciudad”, dijo la alcaldesa durante la rueda de prensa.



De acuerdo con López, en la capital se ha visto una carga viral más fuerte que podría estar incidiendo en el aumento de los casos en la ciudad y agregó que “la nueva cepa de covid-19 debe estar ya circulando en Bogotá”.



Ante la declaración de la mandataria, el Instituto Nacional de Salud reiteró que todavía “en el país no hay evidencia de la presencia de una nueva cepa de covid”.



LAS OTRAS CIUDADES



Cabe apuntar, de igual manera, que las medidas a las que se acogió la administración distrital también responden a las recomendaciones que hizo el Gobierno Nacional para las ciudades que tuvieran altas ocupaciones de la UCI, con el fin de evitar un colapso de los sistemas hospitalarios y de un aumento de los fallecidos por el virus.



Precisamente, en una circular conjunta los ministerios de Salud y de Interior le recomiendan a alcaldes y gobernadores tomar medidas de orden público con base en el indicador de ocupación de las UCI, en el que hay alertas desde el 70% en adelante.



En ese sentido, en los últimos días se han ido conociendo medidas por parte de las gobernaciones y alcaldías, que se pueden seguir extendiendo. Ese es el caso de Antioquia, en donde algunas ciudades tendrán toque de queda. Y Medellín, por su parte, anunció una cuarentena total para el puente de Reyes.



“Medellín se acoge a las instrucciones del Gobierno Nacional. Cuarentena para este fin de semana inicia el viernes 8 de enero 7 p.m. y va hasta el martes 12 de enero a las 5 a.m. Es probable que nueva cepa más contagiosa esté circulando. Urgente maximizar los cuidados”, dijo en su cuenta de Twitter el alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero.



A esas decisiones se sumó Cali, que reiteró medidas restrictivas como el pico y cédula, ley seca y toque de queda. Asimismo, esa ciudad también estará confinada desde hoy en la noche hasta el mediodía del próximo lunes. Incluso, no descartan decisiones más estrictas, teniendo en cuenta la evolución de la ocupación de las UCI y el aumento de los contagios.



Asimismo, se conoció que los departamentos de Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Huila, Amazonas, La Guajira, Meta, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca han anunciado entre confinamientos totales y toques de queda en algunas de sus ciudades, y con diferentes grados de restricción.



En contraste, el departamento del Atlántico no ha anunciado, al cierre de esta edición, medidas restrictivas pues la ocupación de las UCI está por debajo del 70%, por lo que la circular del Gobierno no aplica para su caso.



Asimismo, Cartagena, pese a que la ciudad tiene un alto flujo de visitantes por la temporada alta de vacaciones, no ha declarado tampoco toque de queda, ley seca ni pico y cédula en ninguna zona del distrito.



EL IMPACTO



Ante los anuncios que se han conocido en los últimos días para varias zonas del país, analistas consultados creen que por ser una época del año que normalmente no tiene un alto nivel de producción, los efectos sobre la economía pueden no ser tan fuertes como los que se vieron el año pasado, cuando hubo restricciones similares.



Sin embargo, las decisiones de Bogotá pueden tener un impacto mayor en la recuperación de la economía de este año, teniendo en cuenta que tiene un peso de alrededor del 25% del total del PIB. Para Alejandro Reyes, economista principal de BBVA en Colombia, “al igual que el país en otros temas, Bogotá también ha aprendido a manejar estos cierres, y si bien afectarán en la actividad, posiblemente lo hagan en menor grado que lo observado entre julio y agosto”.



