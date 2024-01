Deuda externa se mantiene por encima del 50% del PIB

Ayer se conoció el reporte de deuda externa en Colombia para octubre, en el cual se constató que este indicador mantiene la tendencia que viene mostrando desde el 2020 y sigue por encima del 50% del Producto Interno Bruto.



En esta información, entregada por el Banco de la República, el país alcanzó una deuda externa de US$190.403 millones, cifra que equivale al 55,1% del PIB nacional y queda con un dato similar al de septiembre, es decir, no hubo variaciones a la cifra inmediatamente anterior.



Dentro del discriminado de este informe se puede apreciar que de los más de $190.000 millones de dólares, US$107.316 millones (31,1% del PIB) son de deuda pública, lo cual se traduce en una reducción de US$852 millones respecto al periodo que lo antecedió este año, cuando quedó en US$108.168 millones.



Entre tanto, en lo que concierne a la deuda privada, ésta fue de US$83.086 millones (24% del PIB) para el décimo mes de este año, aumentando apenas 717 millones de dólares frente a los US$82.369 millones de septiembre del 2023.



Si se hace una revisión más amplia del comportamiento de la deuda externa en el país, hay que destacar que si bien mostró un repunte entre enero y julio del año pasado, en los últimos tres reportes (agosto, septiembre y octubre) ha presentado un ritmo decreciente con el que pasó del 57% al 55,1% del Producto Interno Bruto.



Cabe resaltar que a mediados de septiembre del año pasado, el Ministerio de Hacienda había anunciado que Colombia pagará anticipadamente 791 millones de dólares de deuda.



Esta operación de redención anticipada del bono en dólares, por un valor exacto de US$790.824.000, vencía en febrero de 2024, y se formalizó el pasado 20 de octubre con los recursos de caja disponibles en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.



Si se toman estos datos a la luz de lo establecido por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que dice que para que el país cumpla lo establecido en la regla fiscal, la deuda externa no puede superar el 60%, se puede inferir que por ahora se está cumpliendo la tarea.



No hay que olvidar que hace algunas semanas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que el Gobierno viene trabajando en la búsqueda de alternativas para reducir este indicador y que gran parte de las soluciones podría estar en la implementación de una reactivación económica.



Para el ministro de Hacienda “el mayor enemigo que tenemos hoy es que nos digan ‘tienen que pagar más deuda’, y no podemos invertir”.



El jefe de esta cartera indicó que una de las apuestas del Gobierno Nacional es bajar en $10 billones el pago de deuda para subirlos al rubro de inversión, con el fin de reactivar la economía, teniendo en cuenta que ya pagó $76 billones de deuda y este año apunta a pagar otros $95 billones.



La necesidad de aumentar la inversión es una de las prioridades de Colombia, máxime cuando el Banco Mundial dijo esta semana que cerrará el 2024 entre los países con menor crecimiento en América Latina y el Caribe.



De acuerdo con este organismo multilateral, el 2023 cerrará con un crecimiento del 1,2%, mientras que para el 2024, el PIB repuntará un 1,8%. No hay que pasar por alto que ambos datos se traducen en una caída de sus proyecciones, que anteriormente estaban en el 1,5% para el año pasado y en 2,1% para este.



Con este desempeño, según el BM, el país va camino a ubicarse entre las naciones con menor crecimiento, superado únicamente por pares como Perú, Chile y Argentina que habrían cerrado el año pasado con una caída en su economía.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio