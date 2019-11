Deuda pública de Colombia llega a 54,3% del PIB, según el IIF

La deuda pública en el mundo no deja de incrementarse, hasta el punto que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido que, de no frenar su ascenso, esta podría llegar a niveles incontrolables.



Pero en esta tendencia se encuentra la mayor parte del mundo, incluida Colombia. De acuerdo con el último reporte del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) publicado este jueves, con corte al primer semestre de 2019, la deuda pública total del gobierno colombiano con respecto al producto interno bruto (PIB) llega a 54,3%, un claro ascenso frente al mismo periodo de hace un año cuando era de 51,6% de la economía.



Este dato, cabe remarcar, está por debajo de la cifra en promedio de Latinoamérica, la cual en estos momentos asciende hasta 68,5%, desde el 65,3% que tenía al cierre del primer semestre de 2018.



Por países, la deuda gubernamental de Argentina, según los datos recopilados por el IIF, estaría en 98,7%, mientras que el dato de Brasil sería de 88%, ambos por encima del nivel nacional. No obstante, en la otra cara de la moneda se ubicaría México, cuyo dato es de 35,3% respecto a su PIB y ha presentado un pequeño descenso durante el último año, o también Chile, pues sus obligaciones y acreencias son de 28,7% frente al tamaño de su economía, de acuerdo con el IIF.



Pero vale la pena mencionar que, volviendo a Colombia, no todas las áreas de la economía presentan incrementos en cuanto a la carga de deuda con la que cuentan en la actualidad. Por ejemplo, al hablar del dato para los hogares, este llega hasta el 26,7% del PIB nacional, lo que supone un ligero descenso frente al 26,8% que registraba hace un año.



Para el conjunto de América Latina, la deuda de los hogares asciende hasta 23,2% de la producción regional, un dato que, sin embargo, sí ha crecido desde el 22,5% que se veía en junio del 2018.



También, al hablar de la deuda que tienen las corporaciones no financieras en el país, el nivel es de 35%, frente al 35,1% que mostraba el año anterior. Asimismo, el sector financiero colombiano cuenta en estos momentos con un nivel de deuda frente al producto interno bruto nacional de 5,5%, lo que supone un leve alza desde el 5,4% del mismo periodo del 2018.



SITUACIÓN MUNDIAL



Esta situación, a nivel internacional, es mucho más llamativa. Por ejemplo, de acuerdo con el informe publicado este jueves, la deuda total mundial ya excede los US$250 billones, después de registrar un incremento de US$7,5 billones durante el primer semestre. Esto ya supone un 320% respecto al PIB mundial.



Además, de acuerdo con las estimaciones que realiza el IIF, al finalizar este 2019 podría registrarse un nuevo récord en cuanto a las acreencias a nivel global, que podrían superar los US$255 billones.



De este dato, el 60% corresponde a las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China, aunque los países emergentes en su conjunto cada vez van adquiriendo una mayor participación, al tocar un máximo de US$$71,4 billones hasta junio.



Al hablar de tan solo la deuda pública de las principales economías del mundo, la de Estados Unidos llega al 100,5% de su PIB, mientras que la de la eurozona en su conjunto es de 100,8% de su economía. El caso más destacado es el de Japón, cuyo dato es de 227% de su PIB, al tiempo que en el caso de China esta cifra es de tan solo 52,3%. En el caso del gigante asiático, la preocupación está en sus compañías no financieras, pues su deuda es de 155,3% frente a su economía.



En el mundo, la deuda de las empresas no financieras es de US$190 billones.