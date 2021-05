Deudas en Colombia ya superan el 144% del PIB

Durante el golpe de la pandemia, el gran incremento en el endeudamiento público de Colombia ha sido uno de los temas más analizados, pero este no ha sido el único segmento que ha crecido en Colombia, cuyas obligaciones de todos los actores de la economía ya ascienden hasta el 144,2% del PIB nacional.



Además, según el nuevo informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), el endeudamiento conjunto de gobierno, hogares, empresas y sector financiero escaló durante el primer trimestre alrededor de 12 puntos porcentuales, pues al cierre de 2020 esa cifra era de 132,2% del PIB.



Vale la pena destacar que este incremento es mayor, por obvias razones, si se compara con el primer trimestre del 2020, cuando las acreencias totales que se cuentan en el país eran de alrededor de 128%, es decir, casi 16 pps menos que el indicador actual.



En cuanto al comportamiento desagregado de estas cifras, sí es cierto que el endeudamiento del sector público, impulsado por los planes de ayuda por la pandemia, es el que más creció. Las cifras del IIF indican que al cierre del primer trimestre estas obligaciones sumaban el 69,4% del PIB nacional, 11,5 pps más que el 57,9% del mismo periodo del 2020.



Pero, como se ha comentado, no es el único incremento del endeudamiento en Colombia que ha crecido en el último año. En esta línea, las acreencias de los hogares del país también han aumentado 3,2 pps respecto al primer trimestre de 2020, llegando hasta el 33,2% del PIB.



En cuanto al sector corporativo no financiero colombiano, el alza fue similar al de los hogares, tras registrar en el último año un avance de 2 puntos porcentuales, hasta 34,6% respecto a la economía.



A pesar de los avances, hay un punto a destacar que resalta el informe de IIF, y es que la deuda del sector financiero, además de que sigue siendo de los países con el menor dato en la región, pues solo Argentina tiene un indicador inferior, este bajó frente a 2020.

Así, las obligaciones totales del sector financiero colombiano ascienden hasta el 7% del PIB, lo que supone un descenso frente al 8,1% de hace un año.



Al comparar los datos de Colombia, no es de los que cuenta con el mayor endeudamiento frente a su PIB, pero también está lejos de tener una de las menores cifras. Por ejemplo Brasil (232,2%) o Chile (247,5%), presentan unas cifras muy superiores, al igual que el promedio de Latinoamérica, que es de 168,2% de la economía conjunta.



No obstante, México (97,5%), Perú (119,8%) o Argentina (100,8%) tienen indicadores menores en cuanto a las deudas totales.



De hecho, el detalle del informe de IIF muestra tendencias interesantes que, en algunos casos, distan mucho de la situación nacional. Una de ellas es la de Chile, pues el reporte indica que si bien el Ejecutivo tiene una deuda de 33,9% del PIB, muy inferior a la de Colombia, las acreencias del sector empresarial son muy superiores, de 117,2% del PIB a marzo de 2021.



Otro caso interesante es el de Argentina, que a diferencia del promedio de los países de la región, logró reducir su endeudamiento en el último año: bajó 0,4 pps en el caso de los hogares, 0,8 pps en las empresas, 13,5 pps al hablar del gobierno y, eso sí, ascendió 0,6 pps en el sector financiero. México es otro ejemplo que, a nivel general, su endeudamiento total frente al PIB se mantuvo casi sin cambios frente al 2020.



Por último, un aspecto a destacar es que el reporte apunta que al primer trimestre el endeudamiento total mundial decreció por primera vez en los últimos 10 trimestres, con una ligera baja de US$1,7 billones hasta los US$289 billones.



Eso no impide que el las acreencias totales alcancen el 360% del PIB. En este dato las empresas tienen la mayor participación, con el 84,6% del PIB, seguido por el gobierno (83,4%).