Devolución del IVA este año para un millón de personas

Desde mayo de este año, familias de los 32 departamentos del país están recibiendo una transferencia monetaria por 75.000 pesos, que pueden utilizar para cubrir las necesidades más urgentes que tengan ocasionadas por la crisis sanitaria por Covid-19.



(Lea: Inicia segunda devolución del IVA a un millón de familias )



El giro, que se realizará cada dos meses llegará a un millón de beneficiarios este año. “Hay que reforzar las redes de protección social. Estamos ante una emergencia sanitaria global con fuertes consecuencias económicas y humanitarias”, afirmó el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, quien agregó que esta devolución fue aprobada el año pasado dentro de la ley de Crecimiento Económico (Ley 2010 de 2019).



(Lea: Así se vigilarán devoluciones del IVA durante la emergencia sanitaria)



La medida, que no tiene antecedentes en las políticas sociales del Estado colombiano, está dirigida a la población más vulnerable que figure en el Sisbén y sea beneficiaria del programa Familias en Acción y se encuentre en la lista de priorizados de Colombia Mayor.



(Lea: La Dian devolverá $3,9 billones durante la emergencia sanitaria)



“Recibimos 75.000 pesos y es una platica con la que no contábamos, nos sirvió mucho en esta cuarentena”, dijo Yuber Revuelta, uno de los beneficiarios con la devolución del IVA, en Montería (Córdoba).



CERRANDO BRECHAS SOCIALES



Para el Gobierno, esta medida es de gran importancia pues el IVA es un impuesto de naturaleza indirecta, es decir que todas las personas lo pagan por igual sin importar que sus ingresos sean altos o bajos. Incluso, son las familias más vulnerables las que destinan mayor parte de sus ingresos (el 7,3 por ciento) para pagar el IVA, mientras que los hogares con más recursos emplean el 4,3 por ciento.



Para Martín Jaramillo, economista y consultor en Upside Consulting, “los impuestos no se miran en términos absolutos sino en porcentajes. Por ejemplo, alguien de bajos recursos compra un televisor y se gastó $ 200.000 en impuestos, y alguien de mayor capacidad se compró un televisor más caro y en impuestos le cobraron $400.000. Mientras para el rico esos 400.000 pesos representan el 10 por ciento de sus ingresos, para el pobre son el 20 por ciento de sus ganancias. Eso es la regresividad y la devolución de IVA corrige un poco esto”.



Cabe destacar que el primer giro para los beneficiarios de Familias en Acción se realizó el pasado 31 de marzo y el segundo el 8 de mayo. Mientras a la lista de Colombia Mayor, el dinero les llegó por primera vez el 6 de abril y la segunda transferencia la tuvieron el pasado 15 de mayo.



“Con ese dinero compré arroz, harina, huevos, aceite, verduras y otras cositas más para poder solucionar algunos días de alimentación en mi hogar”, dijo Isabel Frías, otra de las beneficiarias, quien vive en Santa Marta.



Según el Gobierno, la devolución del Impuesto del Valor Agregado -IVA- para un millón de familias este año alcanzará unos 400.000 millones de pesos. En el 2021, cuando se prevé llegar a los dos millones de beneficiarios, la suma será cercana al billón de pesos.

La medida seguirá indefinidamente mientras haya la disponibilidad presupuestal para hacerlo, aseguró el Gobierno Nacional.



REDUCCIÓN DE LA POBREZA



Sobre los impactos que pueda tener esta medida, el economista Jaramillo explica: “La devolución del IVA es buena por varias razones. Primero porque corrige parcialmente la regresividad de ese impuesto (cobrarle más a los de bajos ingresos que a los de altos ingresos) y empieza a mejorar un poco nuestro sistema tributario y fiscal, para corregir inequidades.



Segundo, va a ayudar a reducir la pobreza y no regalando una plata sino devolviendo una plata en impuestos, dando un alivio a los más vulnerables que están necesitados económicamente. Tercero, vamos a poder cumplir mejor nuestros deseos como sociedad de utilizar al Estado para ayudar a los más pobres y tener una política de tributos y gastos más equitativa”.



Por otro lado, para asegurarse de que el dinero llegue realmente a los más necesitados, el DNP informó que a través del Sisbén se puede identificar a la población que está en condición de pobreza y pobreza extrema.



“Esa base de datos se actualiza periódicamente con otras fuentes de información que permiten llegar a la población más necesitada para seguir avanzando hacia un país más justo”, explicaron en el DNP.



Para que las personas sepan si están dentro de los hogares a los que se les está

devolviendo el IVA, se habilitó la página devolucioniva.dnp.gov.co, allí solo hay que hacer clic donde dice “Consulte aquí si es beneficiario” e ingresar el número de cédula.



¿POR QUÉ HASTA AHORA?



Este impuesto existe hace décadas en el país, por lo que es de extrañar por qué una medida para devolverlo a los hogares de menores recursos sea posible solo ahora.

En varias oportunidades el Estado ha tratado de mitigar este impacto con medidas como la exclusión o exención de este impuesto a varios bienes, sin embargo, estas medidas terminaban beneficiando a los hogares de mayores recursos y no a los más vulnerables.



Además, esta devolución no había sido posible por las complicaciones para la digitalización de pagos, la baja bancarización y capacidad de control. “Por primera vez en Colombia, con la devolución del IVA, hay un acercamiento para corregir esta injusticia porque se avanza hacia un esquema que compensará únicamente a los hogares más vulnerables”, enfatizaron en el DNP.



APLAUDE LA MEDIDA



Para la Ocde, la implementación hecha por el Gobierno de la devolución del IVA contribuye a reducir la pobreza, la desigualdad en el país además de que impacta positivamente la calidad de vida de los beneficiarios de la medida. “En un país en el que la desigualdad de ingresos es alta y permanece en general inalterada por el sistema de impuestos y las transferencias, una reforma para mitigar la regresividad del sistema del IVA es bienvenida”, aseguró la Ocde.



El organismo también destacó que es una oportunidad para mejorar el acceso a los servicios bancarios para los más vulnerables y se mejora la eficiencia de la estructura fiscal.





Con el patrocinio del Departamento Nacional de Planeación.