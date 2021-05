Día clave para el proyecto de la reforma a la salud

Luego de 12 audiencias, el Proyecto de ley 010 o de reforma a la salud tendrá su día clave. Las comisiones conjuntas de Cámara de representantes y Senado se reunirán este miércoles para votar si el articulado avanza en su trámite o se archiva.



(Lo que debe saber del polémico proyecto de reforma a la salud).

“Este ha sido uno de los proyectos más debatidos, hemos escuchando a los diferentes sectores, nos queda la tranquilidad de la democracia y sabemos de la importancia y polémicas en medio, hemos trabajado para completarlo y mejorarlo”, explicó el senador José Ritter López, presidente de la Comisión Séptima del Senado.



El proyecto se transformó en uno de los focos del paro nacional, que ya suma 22 días, tras la caída la reforma tributaria, y no cuenta con el apoyo de las mayorías políticas en el congreso para prosperar, solo de Cambio Radical. Hoy la iniciativa busca su aprobación, y el Gobierno nacional ha mantenido su postura de necesidad.



(‘La reforma no plantea una solución real’).



De acuerdo con el ministro de salud, Fernando Ruiz, la reforma incluye aspectos como la seguridad sanitaria, prevención, manejo de nuevas emergencias y la adecuación a nuevas condiciones tras el coronavirus.



“Una de las enseñanzas del covid-19 es la necesidad del autocuidado y la prevención, por lo que el Proyecto de ley 010 de 2021, plantea entre sus propuestas, la necesidad de introducir la medicina preventiva. Si bien el sistema de salud ha demostrado ser bastante bueno, dada la capacidad de respuesta que ha tenido para la pandemia, hay una necesidad de hacer ajustes para mejorar el acceso”, explicó Ruiz.



Para el ministro, es claro que no hay unas acciones preventivas cercanas al individuo, por lo que “se establecen rutas de acción integradas desde las redes de servicio para buscar que el sistema sea estable y que el ciudadano sienta que hay un sistema que le responde”, expuso.



Así mismo, apuntó que las modificaciones que se deben hacer son de naturaleza financiera y de territorialización.



“Hoy en día, 70 % del sistema de salud colombiano es privado, lo importante es regularlo y tener una política hospitalaria. En el proyecto no se hace ningún cambio en la destinación de los recursos, y en cambio, lo que se busca es una depuración de las EPS, con enfoque de calidad”, enfatizó.



Las deudas del sector de la salud que han sido radicadas ascienden a los $11 billones y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha logrado auditar $8 billones.



“De esos $8 billones, $5 billones fueron girados de forma previa a diciembre de 2020; mientras que $1,8 billones fueron girados en el marco de la vigencia 2020 y $246.000 millones en el 2021. La proyección del ministerio es tener en materia de cartera acumulada para el 2021, $4,5 billones radicados para pagar ese capítulo en el acuerdo de punto final, pero quedarán pendientes unas cuentas de pagar, especialmente aquellas que están en los procesos contenciosos de los juzgados y tribunales de parte de algunas EPS e IPS que no han querido solventar a través de punto final”, indicó el ministro.



Por el lado de los gremios de la salud la principal crítica que ha recibido el proyecto es que trata de reglamentar la ley estatutaria de salud en julio de 2020 y por ende no sería necesaria, además que las modificaciones que presenta distraen de la situación actual que vive el país.



Para el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, el proyecto no es una reforma sino un ajuste a mecanismos ya existentes y en el caso de las EPS no cambia su función, ni crea nuevas fuentes de financiación ni modifica los presupuestos es decir que solos son ajustes y no una reforma integral.



Para Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integrales (Acemi), no es cierto que las EPS ganan entre menos atiendan además para modificar el modelo de atención, no se requiere de una ley y la reforma además, es inoportuna pues distrae a los actores en plena pandemia.



“Es inadecuado hablar de salud sin tener en cuenta las opiniones del talento humano en salud, estamos convencidos que debería enfatizar más en dar cumplimiento a la ley estatutaria, que es donde está la clave para poder resolver los problemas del sistema de salud”, apuntó Agamenón Quintero, presidente de la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo.



