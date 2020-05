Día de la Madre con ley seca en algunas ciudades del país

Los comerciantes están esperanzados porque el domingo es el Día de la Madre y de alguna manera pueden mover sus ventas por la celebración. Sin embargo, la decisión en varios municipios de decretar la ley seca la consideran inconveniente.



(¿Cuánto dejarían de recibir los departamentos por impuesto de licores?).

En esa línea, un estudio de Anif analiza el impacto de esa medida para las rentas departamentales.



Una matriz que maneja la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, establece que en municipios de 8 departamentos se ha decretado esta medida o se han adoptado acciones que restringen el consumo o co- mercialización de estas bebidas: Caldas, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Tolima, Huila, Valle y Boyacá. Y hasta ayer, había registros de al menos 30 municipios con decisiones en este sentido. Además, el toque de queda se ha adoptado para este fin de semana en algunos lugares, como Cali y Medellín, donde también se estableció ley seca.



El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que “ante el ya difícil escenario de confinamiento obligatorio impuesto en todo el territorio nacional, se suman estas iniciativas de algunos gobiernos locales que terminan afectando no solo la economía, sino la generación de empleo y el ingreso a los hogares más vulnerables”.



“Una decisión de esta magnitud en una fecha tan especial para los colombianos afectará aún más el comercio formal, que ha demostrado seguir al pie de la letra todas las indicaciones y protocolos exigidos por alcaldes y gobernadores”, afirmó el dirigente gremial.



Para Cabal, la medida también impacta el recaudo de impuestos de las entidades territoriales que utilizan esa fuente para financiar, precisamente, la atención en salud en sus territorios.



“Todo esto, sin mencionar el aumento del licor de contrabando o lo que es peor adulterado, que genera la implementación de esta prohibición”, planteó el presidente de Fenalco, quien insistió en su tesis de que el factor de éxito de las medidas frente a esta pandemia radica en el trabajo coordinado con gobernadores y alcaldes.



Debe haber sincronización y no tomar decisiones aisladas, subrayó.



“Por otro lado, siempre ha sido el objetivo de Fenalco en conjunto con las empresas del sector de licores trabajar sobre políticas asociadas al consumo responsable”, concluyó Jaime Alberto Cabal.



IMPACTO



En la argumentación sobre la inconveniencia de decretar la ley seca, las empresas no se han manifestado individualmente, pero de manera conjunta, se han apoyado en un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif.



Al respecto, Mauricio Santa María, presidente de Anif, ha manifestado que “resulta desacertado pensar en medidas de Ley Seca, cuyos impactos fiscales afectan el recaudo de los departamentos, que hoy reciben cerca de $5 billones de pesos anuales derivados de los impuestos a licores y cervezas”.



El experto advierte que solo con la suspensión de ventas durante un mes dejarían de recaudar entre $216.000 millones y $431.000 millones.



Para Anif, estos recursos resultarían indispensables en estos momentos para la atención de la contingencia y servirían para adquirir aproximadamente 1,2 millones de pruebas avanzadas de diagnóstico o 6.000 ventiladores para la atención de pacientes graves”.



Adicionalmente, según Bavaria, empresa citada en el mismo análisis de Anif, el impuesto al consumo por la venta de sus productos cayó más de 26% en marzo y 63% en abril, frente al mismo período de 2019, lo que implica que las ventas habrían caído en porcentajes similares. Esto, concluye el análisis, muestra la caída en el consumo de un bien que históricamente había tenido una demanda estable o creciente.