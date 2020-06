Así pueden los negocios aprovechar los días sin IVA y el Cyberlunes

Los días sin viva (19 de junio, 3 y 19 de julio) y el Cyberlunes (impulsado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico entre el 3 y 6 de julio), son fechas claves para la reactivación económica en el país, pero el éxito de los negocios en estas fechas dependerá en gran medida de la experiencia digital y de las facilidades online que ofrezcan los negocios para quienes comprarán desde casa.



Estos son algunos consejos para que tanto pymes como grandes retailers puedan aprovecharlos al máximo:



1. Desarrollar opciones de comercio online

Según estudios de Kantar, en Latinoamérica, el e-commerce creció más de 300% durante las semanas de aislamiento por COVID-19. Quiere decir que cada vez más usuarios están dispuestos a adquirir sus productos por Internet y que los negocios que tienen una tienda virtual cuentan con una gran ventaja.



2. Promocionar la fechas de descuentos en sus canales virtuales

Muchas personas aún no tienen claros los días de descuento y podrían perderse de sus beneficios. Según una encuesta realizada por Google, 92% de los internautas desconocen las fechas exactas de eventos como Cyberlunes o Hot Sales. Además, sólo 34% de los colombianos conocen con exactitud cuáles son los días de exención del IVA.



3. Ofrecer buenos precios y descuentos para captar nuevos clientes

Según una encuesta realizada por Google en el mes de febrero de este año, los colombianos eligen las tiendas donde compran por dos razones principales:

• Los precios y promociones

• La facilidad de uso y pago de su sitio web.

En otras palabras, los descuentos siempre serán un buen motivador para darse a conocer entre clientes potenciales. Para entender más acerca de lo que quiere y necesita el consumidor, los empresarios también pueden valerse de Google Trends, una herramienta que les indicará las tendencias de búsqueda más relevantes en sus distintas categorías de negocio.



4. Tener en cuenta las nuevas necesidades de los consumidores: la bioseguridad como factor clave.

Además del precio, y debido a la coyuntura, hay nuevos requerimientos que los clientes tienen a la hora de elegir una tienda para comprar online. Según otra encuesta realizada por Google en el mes de mayo, estos son:

• Que cumpla con las medidas de salud y protección - 34%

• Que tenga el mejor precio - 33%

• Que permita pagar el producto cuando lo recibo - 30%

• Que no cobre el despacho a domicilio - 22%



5. Fidelizar los compradores digitales que ya existían

Si bien la coyuntura ha permitido que muchos nuevos usuarios hagan uso del comercio electrónico, hay compradores digitales que ya venían acostumbrados desde antes a adquirir productos online y que valoran algunos beneficios sobre otros. Según información recogida por Google en meses anteriores, estos implican que los negocios los conozcan más a profundidad:

• Envíos gratis

• Poder comprar precios entre varias tiendas

• Ofertas con base a sus compras anteriores.



6. Valerse de plataformas de video para posicionar la marca o los productos

El video es uno de los formatos más llamativos para atraer nuevos clientes y algunas plataformas permiten que las personas encuentren productos segmentados según sus gustos y necesidades. 3 de cada 5 consumidores declaran que han comprado una marca gracias a YouTube.



7. Crear campañas digitales para distintos canales y asegurar visitas de calidad a los sitios de comercio electrónico.

Llegarle a la mayor cantidad de usuarios posibles, pero además usuarios que realmente demuestren interés por el producto que la empresa ofrece, se vuelve más eficiente a través de anuncios en múltiples canales; por ejemplo, en el buscador de Google, en donde las consultas de la categoría Retail han crecido entre enero y mayo de 2020 un 42% vs 2019. Para lograr buenos resultados, las Smart Shopping Campaigns de Google, le ayudan a los negocios a conectarse con sus potenciales clientes de manera inteligente y automatizada para que sus productos aparezcan en lugares como el buscador, YouTube, Gmail y otras páginas web con espacios publicitarios.



8. Planear una estrategia consistente y a largo plazo de venta en línea

Según datos de Google, 7 de cada 10 colombianos declaran que continuarán usando métodos de comercio electrónico aún después de la coyuntura, por lo que los negocios podrán verse muy beneficiados de estas estrategias virtuales en el futuro. Entre los productos que más planean seguir adquiriendo están:

• Electrónicos - 22%

• Alimentos y despensa - 22%

• Vestuario, calzado y accesorios - 20%