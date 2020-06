Día sin IVA le ganó en ventas electrónicas a la Navidad del 2019

CredibanCo, red administradora y desarrolladora de medios de pago electrónicos, analizó los recientes datos del Día Sin IVA en Colombia y los comparó con el comportamiento transaccional y de facturación frente a las compras promedio de los primeros meses del año (antes del Covid- 19) y el 2019.



Según el estudio, el pasado 19 de junio se realizaron más de 1 millón 300 mil transacciones por un valor de casi $370 mil millones de pesos. El comportamiento transaccional durante la jornada mostró un incremento superior comparado con el comportamiento durante la cuarentena, dado que el promedio diario de transacciones llegaba hasta las 636.000 transacciones y por un monto total de $83 mil millones de pesos. De igual forma, los resultados de dicho día, en relación con condiciones normales en 2020 (antes del Aislamiento Preventivo Obligatorio), tuvieron un aumento del 128% en facturación y 28% en transacciones.



Así mismo, el ticket promedio de compra tuvo un importante incremento del 107%, llegando a un poco más de $272 mil pesos, respecto del registrado durante la cuarentena ($131.600), y un 78% de crecimiento frente al ticket promedio observado antes de la cuarentena ($152.500). Ahora bien, en el análisis de CredibanCo se identificaron las variables más importantes durante jornada:



DÍA SIN IVA VS. OTRAS FECHAS ESPECIALES



Si bien el día sin IVA, representó un 113% más de transacciones promedio se ha realizadas en el periodo de cuarentena y Covid-19, y un 28% más que en los primeros meses del 2020, el número de transacciones estuvo un 12% por debajo del Black Friday del 2019 y un 18% por debajo de las transacciones promedio de los días de navidad del mismo año.



Sin embargo, desde el punto de vista de facturación, el día sin IVA ha sido la fecha coyuntural más alta comparada con estos periodos, situándose con un incremento del 341% comparado con el promedio de venta diaria durante el periodo del Covid-19, un 39% frente al Black Friday y un 53% frente a navidad. Así mismo esto impacta en el ticket promedio de compra, teniendo un monto superior versus estas fechas de alto consumo en los colombianos.



TARJETAS CRÉDITO VS. DÉBITO



El mayor número de transacciones reportadas durante esta jornada se dio con tarjetas débito, con el 56%, representado el 39% de la facturación total. Sin embargo, esta cifra ha disminuido respecto al comportamiento previo a esta eventualidad, dado que antes y durante el Covid-19, las transacciones con tarjetas débito, se situaban por encima del 60%. Lo que refleja que la gente busco financiarse más durante las compras del día sin IVA.



A nivel de facturación, las tarjetas de crédito fueron el mayor medio de acceso, representando el 61% durante la jornada, mostrando un mejor comportamiento frente a lo transcurrido del 2020. Además, el ticket promedio de las tarjetas de crédito duplicó al débito y reportó el pico más alto por tipo de producto a lo largo del presente año. Si comparamos el comportamiento del ticket tarjeta crédito en el día sin IVA vs lo que se estaba viviendo durante el Covid, este era de $175.000 (crecimiento del 116%) y antes del Covid $210.200 (crecimiento del 80%).



VENTAS EN EL PUNTO DE VENTA VS. VENTAS POR INTERNET



La mayor participación tanto para las transacciones como la facturación se desarrollaron en el punto de venta físico teniendo el 71% y 64% correspondió a ventas online. Además, se mostró un crecimiento frente al ticket promedio del 94%, pasando de $125.000 a $242.700, comparado con lo que se venía presentando durante la cuarentena. Si lo comparamos con el comportamiento antes de la cuarentena el crecimiento es del 72%.



Las ventas por internet fueron las que tuvieron la mayor mejora en sus indicadores, ganando un 13% de participación, frente al comportamiento en ventas antes del Covid-19. De igual forma, estas compras han presentado la mayor variación en el ticket promedio de compra, creciendo en un 132%, pasando de estar en $148.900 a $345.900, comparado con lo que se venía presentando durante la cuarentena, que si se compara con el vivido antes de la coyuntura actual, creció en un 63%, pues se encontraba en $212.300.



PRINCIPALES CATEGORÍAS DE CONSUMO



Las actividades que tuvieron mayor participación en ventas de forma presencial fueron almacenes por departamento y supermercados con el 40.64%, seguido por tecnología y comunicación (15,55%), vestuario (9,70%), servicios para vehículos, motos y bicicletas (8.92%); y finalmente, droguerías y servicios medios (4.43%), las cuales concentran prácticamente el 80% de la facturación del día sin IVA.



Se evidenció un impacto positivo en la recuperación de estas categorías, las cuales se habían visto altamente afectadas por la emergencia económica a causa del Covid-19, donde a excepción de supermercados, tecnología y comunicación estaban decreciendo. Sin embargo, el crecimiento que presenta esta última categoría es bastante considerable a lo que se venía viviendo las primeras semanas de junio, donde la participación de la categoría llegaba a 4,57% y solo en el día sin IVA llegó al 15%. De igual manera vestuario, una de las categorías más afectadas durante el Covid, pasó de tener un 4% de participación en las primeras semanas de junio a llegar a casi el 10% en el día sin IVA.



REGIONES QUE MÁS APROVECHARON EL DÍA SIN IVA



Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, representaron el 71% de la facturación total durante el día. Los departamentos con mayor crecimiento (comparado con los últimos 2 viernes del mes de junio) fueron Arauca con un porcentaje de crecimiento en ventas del 886.54%, seguido por Caquetá, con un 495.52% y Nariño, con un 450.76%.



Los 3 departamentos que reportaron el mayor ticket promedio fueron Arauca con un $578.277, Cauca: $419.893 y Nariño: $416.002, mientras que los 3 departamentos con menor ticket promedio fueron Amazonas: $176.053, Guainía: $174.831 y San Andrés y Providencia con un $153.266. En cuanto al ticket promedio de las principales regiones del país estos fueron: Bogotá de $264.300, Antioquia de $251.038 y Valle del Cauca de $273.600



Al respecto de estos resultados, Gustavo Leaño Concha, presidente de CredibanCo afirmó que “El día sin IVA fue muy positivo estimulando el consumo e impactando favorablemente a los comercios. Con lo sucedido en los puntos de venta físico, es de prever que el canal de venta por comercio electrónico será aún más estratégico en los siguientes dos días sin IVA. Estamos listos para apoyar a todos nuestros clientes a fortalecer sus plataformas y asegurar un óptimo aprovechamiento de estas fechas, tanto para los comercios, como para los consumidores financieros”.



“Es clave garantizar la capacidad de procesamiento de la infraestructura tecnológica de los sitios web y pasarelas de pago de las empresas y marcas con el fin de que no sólo soporten la alta demanda de los siguientes dos días sin IVA, sino que se asegure siempre una experiencia memorable para los usuarios. De esta forma, se estimulan a largo plazo el uso de los pagos electrónicos”, agregó Leaño.