Día sin IVA trajo ventas pero riesgos sanitarios e incultura

Si bien el primer día sin IVA que vivió este viernes el país activó el comercio que venía golpeado y mostró el interés de los colombianos en comprar, también evidenció problemas de parte de cadenas y autoridades para evitar aglomeraciones, variable clave para prevenir contagios por coronavirus.



Al final de la tarde, las proyecciones de Fenalco, señalaban 5 millones de compradores en la jornada que terminó a la media noche, en tanto que la Dian indicó por reportes de facturación que las ventas ascendieron a $5 billones.



Desde primeras horas del día en las redes sociales circularon fotos de personas en varias ciudades, agolpadas en algunas tiendas, a la espera de que abrieran para aprovechar las promociones. Y a medida que pasaba el tiempo largas filas se formaron alrededor de los locales, especialmente, grandes superficies que están en vías centrales.



En estos puntos en particular fue donde más se presentó el descontrol, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, al reconocer que el exceso de gente “superó las expectativas” y que hará propuestas al Gobierno para que en los otros dos días sin IVA - 3 y 19 de julio- no se repita la situación. Dijo que una idea es concentrar en el canal digital las ventas de productos de tecnología y electrodomésticas es una idea, aunque precisó que los comerciantes están abiertos a analizar alternativas que faciliten las compras sin poner en juego la salud de compradores y el personal de las tiendas.



CUENTAS PRELIMINARES



El presidente de Fenalco explicó que, en general, en ventas físicas el comportamiento de las 7 categorías que tuvo la exención del IVA fue cinco veces mayor que cualquier día de la semana anterior y con incrementos entre 35% y 60% de las ventas de un día normal.



El movimiento en las tiendas físicas se complementó con un crecimiento que no se esperaba en las plataformas de comercio electrónico.



“Este día sin IVA desbordó de alguna manera las proyecciones que habíamos hecho los comerciantes como el propio Gobierno con el exceso de personas en las tiendas físicas y en las plataformas”, comentó Cabal. Con un corte a las 2 pm, teniendo en cuenta que el beneficio cobijaba a quienes hicieran transacciones electrónicas, Fenalco y Credibanco estimaron que esas operaciones crecieron ayer 50% frente al viernes pasado de manera presencial, en tanto que las no presenciales aumentaron 55%.



Con estos datos la proyección del sector fue de 5 millones de transacciones, es decir 5 millones de compradores, señaló Cabal. “Los colombianos sí respondieron al llamado, los consumidores sí confiaron en el comercio”, explicó.



Los productos más demandados fueron los de tecnología y electrodomésticos. En su orden: televisores, computadores, neveras, tabletas y celulares.



SANCIONES Y CRÍTICAS



Las autoridades nacionales hicieron un balance de lo ocurrido y también fueron blanco de críticas por el caos y las aglomeraciones y las fallas en el cumplimiento de los protocolos que se registran dentro y fuera de algunos establecimientos.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López dijo en Twitter “El Gobierno Nacional que no ha cumplido con la entrega de un solo ventilador UCI provoca hoy mayor aglomeración en Bogotá... ¿Subir las ventas y bajar las vidas? qué insensatez! No cuidan y sí dañan”, comentó. De hecho, las autoridades distritales ordenaron el cierre por cuatro días de un hipermercado Alkosto, en sur de la ciudad.



En el espacio televisivo “Prevención y Acción”, el presidente Iván Duque no se refirió al comentario de López, pero recordó que en su momento se dijo que la “llave de la gradualidad - de la reapertura de sectores - la trabajábamos con el ministerio salud y los gobernantes locales de manera que en este mes de junio Pudiéramos ir viendo esa gradualidad con protocolos para recuperar también oportunidades en el comercio”. El Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, expresó en ese mismo espacio que en el caso de los almacenes de cadena se presentaron 85 aglomeraciones en todo el territorio nacional. Y estamos hablando de que funcionaron 73.000 establecimientos de comercio, eso significa que el 99,8% de los establecimientos de comercio se cumplieron estrictamente los protocolos de bioseguridad. Esto dio lugar a la intervención de los actores de la Policía y hubo 3 cierres de carácter temporal”. Temprano y en medio de las denuncias, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz dijo en un comunicado que “Gobiernos locales, población y entidades comerciales deben ser corresponsables para hacer efectivo que este día se dé en las mejores condiciones sin una afectación importante de la población”.



En la jornada la Superindustria realizó 21 visitas de inspección y dijo que ha recibido 232 quejas relacionadas con incrementos de precios por el ‘día sin IVA”.



HUBO FILAS HASTA EN EL COMERCIO ONLINE



Según el presidente de Fenalco, “en promedio, las plataformas de las grandes superficies del país fueron visitadas hasta las 12 del día, en promedio 10 veces más que lo que en un día cualquiera del año, sin pandemia se hubieran visitado. Por ejemplo, un establecimiento que en promedio recibe 550.000 visitas diarias en su plataforma tecnológica, ayer al medio día llevaba más de 6 millones de visitas. Esto quiere decir que hay una cultura del consumidor”.



Reconoció que entre la madrugada y la mañana algunas páginas colapsaron y tuvieron filas de espera de una y dos horas. En simultánea atendieron cerca de 100.000 personas.



A su turno, María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico, dijo que se vio un volcamiento sin precedentes al comercio electrónico. “En múltiples plataformas hubo un crecimiento del tráfico de visitantes de más de 18 veces (1.700% de crecimiento) en un día promedio. Hay marcas que han tenido la jornada con mayores niveles de ventas en su historia, con crecimientos, en promedio, de 5 a 8 veces (400%-700% de crecimiento) respecto a cualquier otro viernes”, dijo.



La directiva gremial dijo que por este medio, la categoría que mayores ventas ha registrado es la de electrodomésticos, especialmente en televisores, computadores y celulares.