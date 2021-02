Dian podrá reanudar la convocatoria de empleo

Entre las 2:00 p.m. del 8 de febrero y hasta las 11:59 p.m. del 9 de febrero la Dian volverá a abrir su convocatoria de empleo, a través de concurso de mérito, en busca de 1.500 cargos, luego de que fuera levantada la orden de suspensión por una tutela emitida el 27 de enero pasado.



(Ordenan suspender convocatoria de empleo de la Dian).

La reanundación de la etapa de inscripción se da luego de que el Juzgado Sexto Oral del Circuito de Familia, de Barranquilla, negara la petición del demandante de frenar el proceso ya que no se violan derechos fundamentales de igualdad laboral, como señalaba el presidente del Sindicato de empleados de la Dian “Sedian”.



(Dian abre concurso para 1.500 cargos).



La Comisión Nacional del Servicio Civil, agregó que en la reanudación del proceso la opción de pago por ventanilla en el banco Popular no es viable, dado que la opción se habilitará dos (2) días hábiles después de realizar el pago; por tanto, se sugiere realizar el pago online por PSE para que la opción “inscripción” se habilite de inmediato y pueda formalizar su inscripción hasta el 9 de febrero de 2021.



Además, no es posible cambiar el empleo al que realizó pago por Derechos de participación, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1.2.6. del Anexo del Acuerdo de Convocatoria, toda vez que el plazo había finalizado antes de la suspensión de la etapa de Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones.