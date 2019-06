Dian tendrá más empleados fijos 

Este jueves, el presidente Iván Duque le dará vía libre a un decreto para aumentar la planta de personal fijo de la Dian, paso clave para el proceso de modernización que tiene en marcha esta entidad.



(Inicia la modernización de la Dian para facilitar el pago de impuestos).

La norma regula especialmente la figura de concurso, que solo será aplicada en el caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y que busca vincular más personal fijo en esta entidad, además de que lleguen personas con toda la capacidad para el cargo.



Según la Dian, en las áreas misionales, es decir, de impuestos, aduanas y cambiario, los funcionarios que pasen el concurso - curso tendrán que someterse, además, a un curso, y no van a ser nombrados hasta que no lo pasen.



La idea es “apuntarle a procesos transparentes de vinculación y deja claro los trámites que estos se tendrán que surtir para que se vincule al mejor talento humano”, de acuerdo con la entidad.



De igual forma, este decreto fue hecho en menos de un año de iniciada la nueva Administración, lo cual es considerado por las directivas como un logro, ya que pudieron gestionar un modelo de diálogo y consenso con la mayor parte de los sindicatos de la Dian.



Esto, además, tiene una gran relevancia por cuenta de que se trata del manejo de personal interno que debe hacerse en la entidad recaudadora, que no ha tenido un concurso desde hace más de 10 años.



La situación llevó a que actualmente, más del 48% de la nómina, es decir, cerca de 5.000 funcionarios, estén en provisionalidad. La idea es que estas personas pasen a carrera administrativa y cada dos años puedan tener la opción de vincularse a la Dian mediante el concurso – curso.



Con la firma del decreto, el Gobierno le da paso a una nueva etapa en el plan de modernización de la Dian, que se planea vaya hasta el 2023, según reveló el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.



Allí, el Ejecutivo prevé, entre otras, incluir novedades como más opciones para pagar impuestos, mejores tiempos para hacer devoluciones automáticas de saldos a favor y hasta la expedición de declaraciones sugeridas en algunos tributos.



Además, en agosto, por ejemplo, se estrenaría el formato de borradores de declaraciones para personas naturales (sugeridas), que podrían ser consultadas por los contribuyentes, de tal modo que se disminuyan los costos tributarios y se facilite el pago de los tributos.



En general, el plan de acción tiene cinco etapas, de las cuales ya se terminó una (diagnóstico) y se está implementando otra (planeación, preparación y aprobación), en tanto que las demás se comenzarán a ejecutar en lo que resta de este año.