Dian y zonas francas buscan agilidad en procesos aduaneros

Desde marzo, la Zona Franca de Bogotá está trabajando con la Dian, para que los usuarios saquen el máximo provecho de las posibilidades de facilitación y eficiencia que ofrece el proyecto de interoperabilidad, que tiene como misión dar agilidad a la operación logística y una mejora en los tiempos que tiene el país.



(Lea: Exportaciones desde zonas francas crecen 23,6%)



Para este proyecto, el grupo ha destinado cerca de 25.000 dólares y busca reducir los registros manuales y los tiempos en el proceso de recepción de carga, relacionados con el cumplimiento de operaciones.



(Lea: Marihuana medicinal, con luz verde para entrar a las zonas francas)

“Contando con la información de las cargas que arribarán y saldrán del territorio nacional y los bienes producidos o reempacados al interior de zonas francas por medios digitales, se podrán agilizar procesos, reduciendo los tiempos de trámites de nacionalización, exportación, salidas al resto del mundo y tránsito aduanero; así mismo, mejorarán los controles efectivos en el marco de la inteligencia corporativa” afirmó, José Andrés Romero, director de la Dian.





De acuerdo con Juan Pablo Rivera, presidente del Grupo Zonas Francas de Bogotá, el poder comparar los dos sistemas ya da un avance en agilidad para los usuarios de la zona.



“Esto genera trazabilidad, transparencia y agilidad entre las zonas y el Gobierno Nacional para el control; este tema es muy importante porque estas actividades tienen un impacto en el empleo, en el comercio y en el desarrollo, y este plan piloto nos muestra los primeros resultados al respecto, aumentado la competitividad de las empresas en las zonas francas”, señaló.



Sobre la cantidad de puestos de trabajo que están generando en Colombia, Rivera señaló que hay 112 zonas entre las permanentes y las llamadas permanentes especiales o uniempresariales que aportan unos 165.000 empleos, entre directos e indirectos.

“Esperamos seguir creciendo, este es un instrumento óptimo para el trabajo y hemos tenido un avance este año también en las exportaciones”, apuntó.



SOBRE EL DECRETO 1370



Con la Ley de Financiamiento, se aprobó el decreto 1370 para regular la importación de mercancías que se produzcan en zonas francas con materias primas nacionales y nacionalizadas, lo que serviría para que las empresas se fortalezcan.



Sin embargo, el inconveniente que se está planteando es que debe presentar una declaración de importación sobre el ingreso de esas mercancías.



“Lo que estamos haciendo con ese decreto es facilitar el proceso, porque si se hace con las declaraciones ordinarias, habría un desbordamiento de las declaraciones y la Dian no podría controlarlo. Lo que se busca es que sean consolidadas, si se está generando un doble IVA, pero lo que ha dicho el Gobierno es que se está trabajado para que sea devuelto o descontado, y así no genere impacto en las empresas de zona franca”, dijo Rivera.



Al respecto, Romero apuntó que en los últimos dos meses están trabajando para que se establezca un formato sencillo y que consolide la información, que permita que no se duplique la información y bajo la norma también se haga la devolución de este IVA extra.



“No es cierto que haya una ineficiencia al respecto, no es que no estemos buscando la solución. Este es un tema de aclarar, en el que el Gobierno está de su lado y que se siguen fomentando las zonas francas en el país, pero además debemos hacerlo bajo lo que ordena la Ley de Financiamiento”, puntualizó el director de la Dian.