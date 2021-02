Didi planea hacer su debut en Europa

Archivo particular

El gigante chino de transporte compartido Didi Chuxing Technology Co. planea hacer su debut en Europa occidental, según personas familiarizadas con el asunto, en momentos en que la empresa busca nuevos mercados en crecimiento antes de una esperada oferta publica inicial (OPI).



Didi, con sede en Pekín, está considerando implementar para el primer semestre de este año servicios de transporte compartido en mercados que podrían incluir el Reino Unido, Francia y Alemania, según dos personas con conocimiento de los planes.



La empresa ya formó un equipo dedicado al mercado europeo y está contratando personal local, señaló otra persona. Didi está recurriendo a nuevos escenarios a medida que su impulso comienza a desacelerarse en China, donde tiene una cuota de mercado dominante tras desplazar a Uber Technologies Inc. en 2016.



La empresa respaldada por SoftBank Group actualmente opera en 13 países fuera de su mercado natal, principalmente en América Latina. En agosto, comenzó a ofrecer servicios de viajes compartidos en Rusia, lo que marcó su primera incursión directa en Europa, y es inversionista en Bolt Technology OU, con sede en Estonia, el principal rival de Uber en el continente.



Como parte del lanzamiento, Didi también está considerando servicios adicionales como envío de alimentos y servicios de recados, dependiendo de la demanda del mercado local.



Los planes apuntan a aumentar el valor de la empresa, que ya es una de las startups más grandes del mundo, antes de una posible OPI, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de discusiones privadas. La compañía no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.



Didi también está buscando mercados extranjeros a medida que los reguladores chinos intensifican el escrutinio de los gigantes tecnológicos del país.



El Gobierno de Xi Jinping anunció regulaciones antimonopolio destinadas a empresas de internet, mientras que la agrupación gremial con sede en Pekín China Taxi Industry Asociación solicitó en diciembre al regulador antimonopolio que investigara la adquisición del negocio de Uber en China por parte de Didi.



Bloomberg