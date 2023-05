Dinamarca se suma a Colombia en su transición energética

La transición energética se ha convertido en una necesidad global para luchar contra el cambio climático. Mientras en Colombia el proceso de incorporar energías como la eólica en la matriz energética es relativamente nuevo, en Dinamarca, pionero en esta área a nivel internacional, este esfuerzo lleva cerca de 50 años.



El gobierno danés ha desarrollado un interés especial en las posibilidades que tiene Colombia en áreas como La Guajira. Como parte de ese compromiso se desarrollará en el país en septiembre la Cumbre Climática P4G, una alianza por el crecimiento verde y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030, y Colombia tiene mucho que aprender de esta nación escandinava, líder de esta iniciativa.



(Vida de reservas de gas cayó a su nivel más bajo en 17 años).



En esta alianza, liderada por Dinamarca desde 2018, participan actualmente 12 países, entre ellos Colombia, y con ella se busca movilizar inversiones en proyectos en países en desarrollo. El gobierno colombiano y el sector privado, por medio de la Andi, hacen parte de esta alianza.



“Colombia es muy diferente a Dinamarca, pero se pueden inspirar, tanto en temas como la legislación como también en soluciones”, explica Iver Høj Nielsen, director de la iniciativa P4G en Dinamarca.



(Asignación de nuevos contratos petroleros sigue frenada).



Desde los años 70, de cara a la crisis del petróleo y los incrementos en los precios de energía, Dinamarca inició un ambicioso proceso de inversión e investigación en energías eólicas. Desde entonces esta industria ha ido creciendo.



En la actualidad, 43% de la matriz energética de Dinamarca proviene de fuentes renovables, y la energía eólica es responsable de 20% de este tipo de energías.



(Suspenden la ejecución de parque eólico de Enel en La Guajira).



Según destaca Høj Nielsen, parte del éxito en la transformación danesa tiene que ver con el trabajo liderado entre el gobierno y el sector privado, por medio de iniciativas como State of Green, una alianza público privada en la que participan diferentes industrias y sectores desde hace 50 años para construir una sociedad sostenible, baja en emisiones de carbono y eficiente en el uso de recurso.



De hecho, State of Green es la plataforma nacional danesa para el desarrollo de la alianza P4G.



(Reservas de petróleo cayeron a 7,5 años y las de gas a 7,2 años).



“Nuestro país está construido en una base de confianza. Se necesita hacer una transición ajustada, que la sociedad sea parte de ello, no es solo la tecnología. Por ello es importante que los sindicatos y las organizaciones de trabajadores trabajen de la mano con nosotros, así creamos empleos de la mano con esa transición”, asegura.



Según cifras del gobierno danés, en la actualidad las tecnologías en torno a la energía y los servicios aportan alrededor de 3,4% del PIB nacional, representan 1,1% de las exportaciones y el sector es responsable por cerca de 76.000 empleos.



(Líos con el gas dispara venta de electrodomésticos en el sur del país).



“Si un país es dependiente de las exportaciones de petróleo y gas, es un inconveniente, pero también si hay oportunidades para una transición se deben aprovechar. Colombia está trabajando en ello, es una inversión a futuro”, asegura Høj Nielsen.



El vocero de la iniciativa danesa destaca que se deben implementar programas nacionales para mirar avanzar en esto. “No es sencillo, pero todos los países del mundo deben darse cuenta de la importancia de esa transición”, comenta.



**Invitada por la Embajada de Dinamarca en Colombia



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio