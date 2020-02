Ding, el nuevo jugador de pagos digitales 

Actualmente, el país cuenta con varios retos en materia de pagos digitales, pues se ubica como uno de los países en América Latina con menos comercios habilitados para hacer y recibir este tipo de transacciones. Según estudios de Colombia FINTECH, el 80% de los comercios pequeños, no cuentan con las herramientas necesarias para recibir pagos electrónicos.



Con el objetivo de cambiar este panorama, nace DING (Tecnipagos), la primera Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos que cuenta con el respaldo de CredibanCo y es, a la fecha, la única enfocada en los comercios colombianos.



DING tiene como meta vincular a 300.000 establecimientos en los próximos cinco años y generar más de 74 millones de transacciones.



“Hacemos del proceso de vinculación una experiencia fácil para las diferentes generaciones de comercios, ya sean emprendedores, intraemprendedores o pequeños, medianos o grandes que aún no cuenten con soluciones de pago diferentes al efectivo”, afirmó Lyda Wilches, Gerente General de DING.



Y agregó que "a través de DING, un comercio está en capacidad de recibir cualquier forma de pago, creando realmente sistemas interoperables y ecosistemas transaccionales incluyentes.



Si bien DING incorpora medios transaccionales tradicionales (tarjetas débito y crédito) al comercio, también se especializa en los no tradicionales, como códigos QR, Claves OTP, notificaciones push, o incluso disponer de los medios de otros Neobancos. Adicionalmente, cuenta con los siguientes diferenciales en el mercado.