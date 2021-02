‘Hay retos en la regulación de la piratería’

Directv Go, la plataforma y servicio de suscripción over-the-top (OTT) que ofrece acceso en línea a la programación y su característico contenido deportivo con opción premium completó en 2020 una estrategia regional en la que la empresa estaba enfocada desde 2018.



Gustavo Fonseca, vicepresidente de OTT para América Latina de Vrio, que es la marca que ofrece Directv y Latam Streamco en Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Argentina y Brasil, habló de los retos que tiene el servicio, el foco que mantendrán durante 2021 y las fortalezas con las que cuenta la compañía para competir.



Empresas como Directv están compitiendo con plataformas de streaming contra grandes como Netflix o Disney, ¿cómo está el mercado y qué se viene para las OTT en la región?

​

El reciente lanzamiento de Directv en Brasil y Argentina nos consolida como la empresa de entretenimiento en la región que ofrece un producto único que combina contenidos en vivo con las mejores series, películas y documentales, disponibles a demanda.



Todos los clientes del servicio de televisión satelital tienen acceso a la plataforma digital y los de Directv Go están impulsando la evolución del consumo de contenidos en la industria del entretenimiento, entendiendo los cambios y nuevas exigencias en el hábito de consumo de televisión.



Este anuncio marca un nuevo hito y sin duda un nuevo aporte hacia la evolución y transformación de la industria. Lo importante son la diferencias de cada una, esta es una plataforma de streaming regional que ofrece contenidos en vivo, con canales lineales y programación deportiva que es muy conocida, además se puede ver a través de diversos dispositivos como celulares, tabletas, computadoras, smart TVs y dispositivos de streaming.



No tiene contratos anuales y ofrece la posibilidad de combinar distintos paquetes de programación básica y premium como HBO, Fox, CDF y Fox Sports, entre otros.



¿Está fue una estrategia de respuesta a la llegada de nuevos jugadores?



El lanzamiento forma parte del proceso de transformación cultural y digital que atraviesa la compañía ofreciendo productos a la medida de las necesidades, posibilidades y preferencias de los clientes como las opciones de postpago, prepago y OTT para todas las personas, desde las grandes ciudades hasta las poblaciones rurales, de centennials a babyboomers.



El lanzamiento de Directv Go en Brasil y Argentina al final del 2020 completa la estrategia regional en OTT de que comenzó hace más de 2 años.



Iniciamos en 2018 con el lanzamiento de Directv Go en Chile y Colombia, al año siguiente, el lanzamiento en Argentina (el servicio para los suscriptores de TV) y en Uruguay, Perú y Ecuador (TVE y OTT). Ya en 2020 fue la llegada a México (marzo) y en diciembre a Brasil, en Argentina como OTT.



Para el 2021 estaremos trabajando en una mayor personalización de la oferta y en los contenidos.



Además de algoritmos de recomendación, se ofrece una curaduría manual de los contenidos, ofreciendo los más atractivos para los usuarios en ese momento a través de carruseles (listas de reproducciones) que hacen énfasis en lo actual y lo local. Asimismo, ofrece carruseles especiales con series para hacer maratón, o series de una temporada, contenidos de niños para ver uno tras otro también todo esto según la coyuntura local y la actualidad mundial.



¿Cuál es el balance de lo que les trajo el año pasado?



Fue un año diferente para el consumo de contenidos de entretenimiento, la programación On Demand duplicó la cantidad de visualizaciones respecto al año anterior, entre todos los usuarios, se registró un aumento de unos 40 minutos promedio en el tiempo en pantalla.



Títulos como Game of Thrones, This is Us y El Cuento de la Criada en la categoría Series lideraron en documentales, está el film de Diego Maradona y Andrés Iniesta: El héroe inesperado y en contenido en vivo el más visto fue el clásico entre Barcelona y Real Madrid, el top 3 lo completan los partidos Juventus vs Barcelona, Real Madrid vs. Inter por la UEFA Champions League.



¿Cuáles son los retos que tienen las OTT en la región?



El futuro de la distribución de contenidos implica pensar en otros desafíos, como es en nuestro caso la piratería. La piratería afecta a toda la cadena de valor de la industria de entretenimiento y contenidos en todos los países de la región por igual, constituyendo un serio desincentivo para la inversión en esta industria.



Vale la pena mencionar que, como consecuencia de este flagelo, los gobiernos presentan perdidas de dinero considerables por dejar de percibir impuestos relacionados a las licencias y las transmisiones, se reduce la creación de empleo formal, y se afectan a los diferentes talentos de la industria audiovisual, ya que la piratería aqueja a quienes han contribuido con su talento a la creación de contenidos y a quienes invierten en tecnología para generarlos.



Finalmente, impacta de manera negativa a los usuarios, quienes sin saberlo muchas veces ponen en riesgo la seguridad de sus datos y se exponen a una mala experiencia de entretenimiento en términos de calidad de contenido y servicio.



Es por estas razones que insistimos en la necesidad de contar con políticas públicas que fomenten el desarrollo y la innovación en la economía digital así mismo, en la creación de regulaciones que cuiden la industria y los usuarios para que todos podamos continuar disfrutando del entretenimiento.