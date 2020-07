Discotecas se adaptarían para funcionar como restaurantes

Archivo particular

Luego de varios meses trabajando en un plan de apertura gradual, la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) realizará este viernes una presentación a entidades gubernamentales y a medios de comunicación de cuatro bares prototipo en la que se incluyen el modelo desarrollado y los detalles del sello Covid-Safe para certificar al sector.



Con La Disco Show, El Aquelarre, BBC Pub Zona Rosa (Bogotá), y Oye Bonita 100% Caribe (Medellín), el gremio dará a conocer las implementaciones en los conceptos de restaurante, gastrobar y discoteca.



“El objetivo de esta actividad es, por un lado, mostrarle al Gobierno Nacional y a las autoridades locales el compromiso del 100% del empresariado con las inversiones y adaptaciones de sus negocios. Y el segundo, exponer en el debate la apertura gradual de la mano de las autoridades para que podamos adelantar unas pruebas piloto, inicialmente focalizadas”, resaltó Camilo Ospina, presidente de Asobares.



Y es que de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la situación de este segmento viene siendo analizada. “Desde hace varios meses hemos trabajado con Asobares, y ellos a su vez han recogido buenas prácticas internacionales que hemos incorporado en los protocolos, cuyos borradores ya fueron entregados al Ministerio de Salud el cual está haciendo la revisión formal”, aseguró Julián Guerrero, viceministro de Turismo.



No obstante, como lo han manifestado el presidente Iván Duque y las entidades de salud, la reapertura del sector es aún compleja teniendo en cuenta el escalonamiento de contagios diarios, por lo que su operación sería de las últimas.



En un análisis realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS), en el que se expone la vulnerabilidad de diferentes lugares frente a la propagación, los bares y discotecas se encuentran junto con los eventos masivos, transporte público, gimnasios y hospitales, en los de riesgo de contagio muy alto.



Pero cabe destacar que dentro de la misma clasificación, justo en la mitad del escalafón en la categoría de riesgo alto-medio, se ubican los restaurantes. Y es precisamente con un modelo similar a estos a lo que le apunta Asobares.



“Los empresarios de discotecas son conscientes de que su actividad durante esta etapa sufre un cambio. Por eso, establecimientos que tienen unas zonas interesantes, van a ubicar mesas y sillas adaptando esos buenos espacios a una operación de restaurante o de bar para compartir sentado. Las pistas de baile inicialmente van a tener esa transformación y el baile por ahora no se está contemplando”, destacó Ospina.



REALIDAD DE LOS BARES



A la fecha, 11.000 de los 50.000 bares formales en el país han cerrado definitivamente. Además, una encuesta realizada por el gremio, con corte al 31 de mayo, muestra que apenas el 16% de los afiliados están al día con los arriendos.



“Esta situación es difícil de afrontar debido a que sin ingresos dependemos únicamente de las estrategias de negociación con arrendadores, proveedores y bancos”, asegura Arturo Barrios, gerente de Beer. Para mantener vigencia, la compañía se ha dedicado a la comercialización de comida y licores a través de una estrategia de comercio electrónico.



Como él, Tomás Delfino, gerente del Irish Pub en Bogotá, resalta que los domicilios no alcanzan a cubrir ni el 10% de las ventas regulares. “Es clave diferenciar los bares de las discotecas, los primeros se parecen más a restaurantes con ambientes más controlados y de menor afluencia de gente”, concluye.

María Camila Pérez Godoy​