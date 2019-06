Disminuyen los accidentes laborales en el país

Fasecolda y el Consejo Colombiano de Seguridad explicaron durante el 52 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente que en el primer trimestre del año 130 trabajadores perdieron la vida en accidentes laborales, 18 menos que en el mismo lapso de un año atrás.



(Este es el sector con mayor riesgo en accidentes laborales).

Aunque en el país la accidentalidad en el trabajo ha disminuido desde el 2014 y está en 6,15%, la cifra aún no es alentadora, pues cada año se producen más de 600.000 accidentes y en 2019 ya hubo 155.379, es decir, 2.000 más que en primer trimestre del 2018.



“Hemos evolucionado en Colombia, en este primer trimestre crecimos 4,5% en empresas afiliadas, ahora tenemos 813.884, también lo hicimos en cobertura; lo que vemos que está pasando es que se requiere tener un sistema de registro integral en el país”, dijo Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad.



Aún hay en el país 65,7% de trabajadores que carecen de protección social (salud, pensión y riesgos laborales), un cifra que se incrementa 87% en el sector rural.



(645.119 colombianos se accidentaron en el trabajo durante 2018).



“Nosotros hemos visto cómo se ha adelantado la normativa de la clasificación de las actividades económicas, su nivel de riesgo y la categoría y lo importante al final es el cuidado y bienestar del trabajador. No es que se transfiera la responsabilidad a la ARL, la empresa y trabajador inician la cadena de cuidado. Además se viene un decreto para hacer la recategoría del riesgo, pues desde 2010 no se hace”, agregó Germán Ponce, director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasecolda.



De igual forma, en el evento se llamó la atención sobre la necesidad de una información integral en la que se le permita al Gobierno dar una atención adecuada.



“Además de las cifras, la evaluación hay que hacerla en panorama completo, en la OIT no hay estadísticas especificas, pero sí de la tendencia global, también se peden hacer análisis sobre actualidad y nuevos escenarios laborales”, señaló Ítalo Cardona, representante de la OIT para países andinos.



Las tres entidades buscan que, frente a la posible aprobación del proyecto de ley 082 de 2018 -para protección de trabajadores en aplicativos-, sean incluidas las respuestas de las plataformas a los trabajadores, el pago de las tareas, disponibilidad laboral y trato injusto.