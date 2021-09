Diversificación de exportaciones, clave en el futuro del agro

El sector agrícola y agroindustrial participó con el 10,2% del PIB nacional en 2020, es decir 1 de cada 10 pesos del Producto Interno Bruto del país, provino de allí. Además de ser uno de los grandes generadores de empleo, aportando el 16% de los trabajos nacionales , ya representa aproximadamente el 53% de las exportaciones no minero energéticas del país.



(Lea:Colombia ha exportado más de UD$19 millones en comercio digital)



Y es por ese impulso que, junto con una mayor oferta de productos al exterior, ha convertido a Colombia en una nación con clara vocación agropecuaria para abastecer al mercado local y global.



(Lea: Productos no minero energéticos ya son el 46,2 % de las exportaciones)

Portafolio

De acuerdo con el ministerio de agricultura, el potencial que tiene el país es enorme.



“Hemos calculado en poco más de 39 millones de hectáreas, de las cuales en este momento solo hemos utilizado aproximadamente 8 millones de hectáreas y solo el 21% del total de la frontera”, apuntó.



Además del café, el Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos por ampliar la oferta exportable y ahora Colombia no es solo el tercer exportador mundial de café, sino también el segundo exportador de flores, sexto exportador de banano, quinto exportador de aceite de palma, noveno exportador de aguacates, primer exportador de filetes frescos y refrigerados de tilapia.



Y a pesar de que aún no aparecemos en el ranking de los principales exportadores de carne bovina, hay un trabajo riguroso que ha permitido que en los últimos 5 años las exportaciones de este producto hayan crecido 206%.



Así mismo para el año 2020 el sector agropecuario fue de los únicos que creció 2,8% a pesar de la pandemia.



Es así como en el último año, Colombia exportó 506 productos agropecuarios y agroindustriales con ventas superiores a US$10 mil por cada producto, en donde los productos tradicionales (café, banano, y flores) participaron 62,7%, y los no tradicionales representaron 37,3%, llegando a más de 160 países, siendo sus principales destinos Estados Unidos con una participación de 37,1% (US$2.916 millones), Países Bajos 5,1% (US$403 millones), Bélgica 5,0% (US$392 millones) y Alemania 4,4% (US$348 millones).



Para apoyar esa diversificación de las exportaciones no tradicionales del agro, está la estrategia de diplomacia sanitaria que ha logrado la apertura de nuevos mercados como el del aguacate hass a China y Japón; la llegada a medio oriente para la carne bovina y el comportamiento ascendente que han tenido las exportaciones de productos como la lima Tahití y la tilapia.



De los productos tradicionales, en el ultimo año, el café tuvo como principales destinos Estados Unidos con una participación de 41,2% (US$1.040 millones), Alemania 8,2% (US$208 millones), y Japón 8,0% (US$201 millones). Mientras que las flores tuvieron como principales destinos: Estados Unidos, representando 79,7% (US$1.125 millones), Japón 3,4% (US$49 millones), y Reino Unido 2,7% (US$38 millones).



Por el lado del banano los destinos fueron Bélgica con una participación de 17,3% (US$172 millones), Estados Unidos 17,0% (US$168 millones), y Reino Unido 16,2%(US$161 millones).



De los productos no tradicionales se destacan aceite de palma y palmiste que tuvieron como principales destinos los Países Bajos con una representación de 22,0% (US$101 millones),Brasil 18,4%(US$85 millones), y España 14,1%(US$65 millones); por su lado el azúcar tuvo como principales destinos Estados Unidos con una participación de 24,3% (US$84 millones),Perú 21,3%(US$74 millones), y Chile 17,4%( US$60 millones).



De acuerdo con cifras del Minagro, la carne bovina y sus despojos llegaron principalmente a Rusia con una participación de 23,7% (US$29 millones),Líbano 21,4%(US$26 millones), y Hong Kong 13,5%(US$17 millones); y el aguacate que tuvo como destinos Países Bajos con una representación de 57,2% (US$84 millones),Reino Unido 12,7% (US$19 millones), y España 12,4%(US$18 millones).



Entre enero-julio de 2021, las exportaciones agropecuarias ascendieron a US$5.218 millones, mostrando un crecimiento del 16% frente al 2020, cuando eran US$4.482 millones. Fueron 16 productos los que jalonaron el mayor crecimiento entre ellos la leche y la carne bovina, la Lima Tahití y el aguacate. Los productos tradicionales aumentaron 14,9% y no tradicionales crecieron 24,1%.