Diversificar canales y productos, reto del sector de bebidas

José Andrés Duarte asume como nuevo, director de la Cámara de Bebidas de la Andi, con la expectativa de que el sector mejore sus indicadores en los meses que vienen.



Igualmente, el sector está a la expectativa de que en el Congreso se aborden normas que tienen que ver con la regulación a este sector.



¿De qué tamaño es la industria?



Estamos hablando que representa cerca de $14 billones de pesos, con más de 20.000 empleos directos, pero si se suman los indirectos corresponde a unos 200.000 puestos de trabajo.



Las empresas afiliadas a la cámara, representan el 74% del mercado de las bebidas del país, con una apuesta por el desarrollo del país, por la generación de empleo, por la generación de oportunidades.



¿Cómo le ha ido al sector en este tiempo?



Esta es una coyuntura compleja que contrae, sin duda alguna, la capacidad de consumo. Pero quizás lo que hay que destacar de nuestro sector de bebidas es que las empresas siguen operando y siguen generando empleo. Nuestro esfuerzo está más orientado a garantizar el abastecimiento en el marco de las medidas que se han venido adoptando, entendiendo que las bebidas son parte de los productos esenciales.



¿Por qué el sector fue el que más contribuyó a la caída de la industria en mayo?



Pueden ser varias las explicaciones. Una de ellas, para sumar al análisis, es el cierre de los establecimientos de comercio durante algunos periodos prolongados en distintas ciudades del país. Igualmente, el cierre de restaurantes, bares, los mismos hoteles que han estado afectados y que son canales muy importantes para la comercialización de nuestros productos.



¿Qué reportes tiene sobre junio y este mes?



No tenemos datos precisos, pero uno puede sentir que en la medida que se ha venido promoviendo una reactivación económica de distintas actividades en el territorio colombiano, esto ha permitido que algunos canales puedan empezar a comercializar algunos de estos productos y estimular mejores posibilidades de consumo.



¿Cuáles son las nuevas dinámicas a las que se debe integrar el sector?



Destacaría algo muy importante y es el compromiso que adquirieron estas empresas que representan alrededor de un 74% del mercado de las bebidas del país, en procesos de innovación. El objetivo es que dentro del portafolio tengan cada vez más productos bajos en calorías o reducidos, o bajos en azúcar. Tenemos empresas que tienen entre el 70 a 75% de su portafolio con este tipo de productos. Tenemos distintas categorías y unas metas trazadas al 2022. Nuestras empresas hacen parte de un colectivo que tienen para el 2030 la meta de recoger el 30% de los envases que se han puesto en el mercado.



Sumado a eso, la industria ha trabajado casi de manera pionera, estableciendo unos compromisos para poder informar mejor al consumidor sobre lo que está adquiriendo. Hay unos logros muy importantes en unas apuestas de etiquetado frontal que ahora se vienen actualizando también en una apuesta que viene liderando el Ministerio de Salud.



¿Qué hacen ante el cambio de hábitos del consumidor a causa de la pandemia?



La industria como tal, y nuestros afiliados, han venido adoptando cada vez más planes de comercialización a través de plataformas electrónicas. Hay unas estrategias que permiten conectar con tenderos para que se garantice la distribución. Igual, seguimos con las grandes superficies, las tiendas de barrio y todos los canales. Ahí hay una apuesta muy interesante en la adopción de plataformas que permitan acercar al cliente con estas tecnologías.



¿Cuál será la agenda del Congreso en lo que tiene que ver con el sector?



Hay varias iniciativas dentro del Congreso, muchas de ellas que inciden en el sector, algunas de ellas asociadas con el tema de etiquetado, otras sobre entornos saludables y eso hace parte la agenda que vamos a estar viendo en desarrollo ahora en el segundo semestre.



¿Qué lectura le da el sector a la decisión de la Superindustria de multar a Postobón?



Lo primero es que nosotros, como Cámara, no nos pronunciamos sobre empresas en particular. Evidentemente es una decisión de la Superintendencia que apenas surgió hace unos días. Debo decir que nuestro afiliado ha venido haciendo la revisión jurídica de esta decisión. Nosotros sí podríamos decir en terminos generales que nuestro sector está comprometido en buscar que haya un portafolio de productos que respondan a las necesidades del mercado. Hemos visto, por ejemplo, que el componente de los productos que contienen niveles de fruta ha sido muy importante y de ahí nuestras empresas han venido trabajando mucho precisamente en adicionar el contenido de fruta a los productos. Quisiera que eso se reconociera, hay un ejercicio allí de innovación.



¿En general, ha cambiado la oferta de productos?



Hay un compromiso por diversificar el portafolio. Ya no son solo bebidas gaseosas, tenemos aguas embotelladas con o sin gas, tés, bebidas hidratantes, bebidas energizantes, jugos nectáres, bebidas con fruta, bebidas a base de malta. Es un portafolio diverso, una de las tareas que han asumido estas empresas es responder a esa demanda que va surgiendo para satisfacer al consumidor colombiano. Incluso, dentro de las bebidas gaseosas hay sin azúcares o bajas en calorías y eso hace parte del proceso de innovación.