Dólar, con la mira puesta en elección de Estados Unidos

La expectativa por la elección presidencial de Estados Unidos, que se realizará en un mes y medio, y las tensiones políticas y comerciales con China, han comenzado a generar una depreciación del dólar en el mundo, pero en el caso de Colombia también hay otros factores que pueden equilibrar la balanza.



(Lea: Dólar cerró nueva jornada de ganancias)

La Tasa Representativa del Mercado ayer cerró con una ganancia de $16,37 hasta los $3.725,37.



Analistas consultados coinciden en que al gobierno colombiano todavía le quedan por traer más recursos del exterior, lo que aminorará la tendencia alcista de la divisa para las próximas semanas.



Esos recursos hacen parte de endeudamiento y emisiones de bonos en exterior para hacerle frente a los gastos que ha generado la atención de la crisis por cuenta de la pandemia del nuevo coronavirus.



Para José Ignacio López, jefe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, en el mercado cambiario hay muchas fuerzas pues “se ha estado monetizando muchos de los recursos para el Fondo de Estabilización y se han venido trayendo los prestamos con las entidades multilaterales”.



Señala que al Gobierno le faltarían entre US$ 4.000 a US$ 5.000 millones por reintegrar, pero eso dependerá de la ejecución.



Por ahora, con lo que tienen es suficiente y además cuentan con un colchón de recursos gracias a la primera emisión de títulos de deuda interna (TES) a 30 años por $ 4,8 billones.



No obstante, también juega en contra la debilidad en el recaudo tributario por lo que de pronto en el 2021 van a tener que ir a los mercados internacionales a contratar más deuda, dice López.



Para Carolina Monzón, jefe de Análisis Económico de Itaú Colombia, el gobierno ha monetizado recursos por US$ 8.900 millones, por lo que tiene un margen aproximado de ventas por cerca de US$ 3.000 millones en lo que resta del año.



Considera que los recursos podrían ser provenientes de emisiones o contrataciones con organismos multilaterales.



Estas monetizaciones han ayudado a contener las presiones alcistas sobre peso y “en este escenario, estimamos que el tipo de cambio se ubique alrededor de los $ 3.650 por dólar para el cierre de 2020”.



Si bien implica una devaluación frente al cierre de 2019, nos aleja de los máximos observados en la pandemia. En lo corrido del año la devaluación llega a 13,7%.