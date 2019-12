¿Dónde están los recursos para emprender?

Aunque los recursos no son ilimitados, los emprendedores del país sí disponen de fuentes de financiación públicas y privadas que pueden contribuir al desarrollo de sus negocios. Así lo demuestran las cifras de inversión conocidas durante el último año.



En Colombia, según el Sennova (Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del SENA) el sector público ha invertido más de 900.000 millones de pesos en innovación entre 2015 y 2019, mientras que iNNpulsa ha financiado o cofinanciado más de 376 proyectos con 22.607 millones de pesos.



Por otro lado, durante 2018, se pusieron a disposición de Latinoamérica 29 millones de dólares para emprendimiento desde fondos privados, donde las startups colombianas tuvieron la oportunidad de acceder a algún financiamiento. Sin embargo, pese a las cifras anteriores, muchos emprendedores sienten que los recursos no son de fácil acceso.



¿Por qué se cree esto? Bueno, la respuesta radica en que muchos emprendimientos buscan recursos en el momento equivocado de la empresa emergente o cuando las convocatorias aún no están abiertas.



A continuación, daremos un par de consejos que debe tener en cuenta para acceder a alguno de estos recursos, públicos o privados:



1. ¿Cuándo suelen abrirse las convocatorias de financiación?



Dinero para financiar emprendimientos existe, no obstante, las convocatorias suelen estar concentradas en dos periodos de tiempo: mitad y fin de año, es decir, junio y diciembre. Por el contrario, los meses donde se abren menos convocatorias con recursos de financiamiento son marzo, agosto, septiembre y noviembre.



La situación anterior es consecuencia de los periodos de tiempo en que las startups pueden presentar consolidados de actividad semestral con el fin de atraer inversión.



De acuerdo con Juan Suárez, CEO de Q·enta Colombia, “las startups necesitan demostrar que son modelos escalables, así que los inversores esperan conocer estados consolidados que demuestren crecimiento y una oportunidad de inversión atractiva. Nadie pone dinero en una idea si no hay, al menos, un dato que respalde la visión del emprendedor”.



2. ¿Cuál es el momento indicado de la startup para buscar financiamiento?



Empezaremos con lo claro: una idea sin trabajo previo no consigue financiamiento en la actualidad. “Un emprendedor debe darle un tiempo de maduración a su emprendimiento antes de buscar dinero para consolidar su negocio. De nada vale tener un proyecto de innovación si no se ha trabajado sobre el plan de negocios o en la administración financiera de los recursos que se disponen y demostrar que la empresa tiene potencial de crecimiento y rentabilidad”, agrega Suárez.



Muchos inversores saben que los primeros cinco años definen la permanencia de una startup en el mercado, así que ellos esperan conocer resultados parciales de cada año para no arriesgar demasiado. “Si los emprendimientos no son capaces de tener información clara de su emprendimiento, nadie pondrá dinero en terrenos desconocidos. Nosotros, como creadores de una solución que facilita la contabilidad a los pequeños empresarios que no son expertos financieros, les aconsejamos que no solo se dediquen a vender o a crecer, sino que se tomen el tiempo necesario de administrar correctamente sus recursos para no ser uno de los miles de startups que quiebran durante sus primeros 5 años.”, afirma el CEO de Q·enta.



Si su empresa está en búsqueda de financiamiento, recuerde primero ordenar la casa para luego mostrarla. Es muy importante hacer un plan de trabajo claro que permita divisar el panorama de mercado, la posibilidad de crecimiento y la correcta gestión administrativa y contable. Además, es vital aportar información generada en tiempo real de los estados financieros para que el inversor vea en su empresa emergente una buena opción.