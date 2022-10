Douglas W. Diamond, nobel por su solución a vulnerabilidad bancaria 

Douglas W. Diamond, premiado este 10 de octubre junto a Ben Bernanke y Philips H. Dybvig con el Premio Nobel de Economía, es un investigador de la Universidad de Chicago (EE. UU.) especializado en las crisis financieras y el papel que juegan los bancos.



(Lea: Las conclusiones de los trabajos que ganaron el Nobel de Economía 2022).

Nacido en octubre de 1953, Diamond ha sido galardonado, entre otras investigaciones, por la llevada a cabo junto a su colega Dybvig, que incluyó una solución a la vulnerabilidad bancaria, en forma de seguro de depósitos del gobierno.



Diamond se licenció en Economía por la Brown University en 1975 y obtuvo sendos máster en 1976 y 1977 y un doctorado en Economía en 1980 por la Yale University. Es profesor de Finanzas del Merton H. Miller Distinguished Service en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, de la forma parte desde 1979.



(Vea: Estos son los diez últimos ganadores del Premio Nobel de Economía).

Asimismo es investigador asociado en la National Bureau of Economic Research y miembro de la National Academy of Sciences, de la Econometric Society y de la American Academy of Arts and Sciences.



También de la American Finance Association, de la que fue presidente, un cargo que también ejerció en la Western Finance Association. Diamond recibió el premio Onassis en Finanzas (2018), el premio en Aplicaciones Cuantitativas Innovadoras del grupo CME-Mathematical Sciences Research Institute (2016) y el premio a la excelencia en finanzas de la Morgan Stanley-American Finance Association (2012).



Ha sido además profesor en la Yale University, en la Sloan School of Management del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en la Hong Kong University of Science and Technology y en la University of Bonn.

