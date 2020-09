Dudas por el plan de reactivación de Bogotá

Mayores impuestos a empresas con mejores ingresos durante la pandemia e incrementos significativos en los impuestos prediales para estratos bajos son algunas de las preocupaciones que han surgido con el nuevo plan de reactivación de Bogotá, que se radicó nuevamente ante el Concejo de la capital, junto con un cupo de endeudamiento de $10,8 billones para financiar las inversiones.



El Concejal del partido Centro Democrático, Jorge Colmenares, denunció que el proyecto que está radicado ante el Concejo incluye incrementos de hasta 450% al impuesto predial para los estratos 1,2 y 3. “Esto no es un proyecto de reactivación económica es una reforma tributaria llena de micos que busca meterle la mano al bolsillo de los más vulnerables”, expresa Colmenares.



Ante las críticas, la Secretaría de Hacienda de Bogotá, respondió que “en el artículo 23 de la ley 1450 se establecen las tarifas para los estratos 1, 2 y 3. Esas se mantienen porque una Ley no la puede cambiar el Concejo de Bogotá, solo el Congreso”. En dicha ley se determina que todos los predios para esos tres estratos, que estén entre los 16 y los 135 salarios mínimos, alrededor de $118 millones, no se les cobrarán las nuevas tarifas, sino unas que oscilan entre el 1 y el 3 por mil.



De acuerdo con la cartera de Hacienda, por eso es que en el proyecto que se está revisando en el Concejo sólo pueden incluir modificaciones sobre los estratos 4,5 y 6, que no están cobijados por la ley.



Otra de las preocupaciones que le surgieron a algunos empresarios es que haya unos impuestos más altos para aquellas organizaciones que tuvieron un buen desempeño durante la pandemia.



Según la Secretaría de Hacienda, entre enero y abril y comparado con el mismo periodo del año pasado, las actividades que tuvieron una variación positiva fueron los reaseguros (6.728%), distribución de energía eléctrica (311%), trilla de café (181%), corporaciones financieras (102,5%), y actividades de bolsas de valores (93,8%), entre otros. Para aquellas organizaciones que mejoraron sus ingresos, el porcentaje de aumento del impuesto de industria y comercio (ICA) oscilaría entre 5% y 15%, según su situación financiera. Mientras que la reducción del pago de ese impuesto para los sectores más golpeados estaría entre un 5% y 20%, según el proyecto.



Otro artículo que incluye la nueva propuesta es un aumento a la tarifa que se le cobra a los servicios de domicilios vía plataformas virtuales. La propuesta es que ésta pase de 9,66 por mil a 13,8 por mil a partir del 2022, de allí se excluirán a los servicios que presten directamente los restaurantes y centros comerciales.



Para Andrés Zambrano, profesor asociado de la facultad de economía de la U. de los Andes, “es un error gravar más las industrias digitales. En este momento queremos incentivar a todas las empresas para que usen ese tipo de canales para disminuir el riesgo de contagio”, dijo.



Por otra parte, el proyecto también incluye unas exenciones del impuesto predial de los museos y teatros de 100% en los próximos dos años, y un 50% hasta el 2030. Algo similar plantean a los colegios y jardines infantiles, para que tengan unos descuentos de ese gravamen entre el 30% y el 80%, según estrato y ubicación.



Ante las medidas, que incluyen el congelamiento del valor del impuesto predial, s incentivos a la formalización y a la compra de vehículos eléctricos, expertos señalan no se puede perder de vista medidas para generar empleo, pues la tasa de desocupación de la ciudad es del 25,5%.



EL CUPO PARA ENDEUDARSE



- El Concejo también revisa el cupo de endeudamiento que asciende a $10,8 billones de pesos para el plan de desarrollo de la ciudad. El próximo 15 y 16 de octubre se debatirá, y el plan de reactivación, se revisará entre 13 y 14 del mes.



- “Una reactivación pronta necesita obras públicas que se puedan concretar rápidamente" dijo Andrés Zambrano, profesor de economía de la U. de los Andes.