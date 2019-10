Duque pide usar más tecnología en el Soat

Los altos índices de fraude que cada año se presentan en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), y que han puesto en jaque al sector asegurador, deben combatirse a través del uso de tecnología de última generación, específicamente con el llamado blockchain, es decir, usando información altamente encriptada.



Así lo aseguró el presidente Iván Duque durante su intervención en la clausura de la Convención Internacional de Seguros que concluyó este viernes pasado en Cartagena, organizada por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).



Según el mandatario, esta tecnología tiene que permitir darle un golpe duro a la corrupción en el seguro obligatorio Soat, que adolece altos índices de corrupción ocasionados en reclamaciones fraudulentas que no obedecen a accidentes de tránsito. Y no es para menos, pues en algunas regiones del país se han visto que prestadores del servicio de salud han facilitado los esquemas para esquilmar los recursos del sistema de salud.



“Aquí, todo el compromiso para avanzar hacia una digitalización y una mejor capacidad de supervisión. Eso nos va a permitir tener un seguro acertado, con la debida cobertura y que no permita que haya más fraudes en sus reclamaciones”, indicó el presidente Iván Duque.



De la misma manera, durante el evento, el superintendente Financiero, Jorge Castaño, indicó que se están analizando ajustes al esquema de compensación de la póliza, ya que la entidad a su cargo hizo un ejercicio de cotización para 300 vehículos (67 por ciento motocicletas y 33% vehículos), encontrando que en cinco compañías se encontraron restricciones para adquirir el Soat, encontrando incluso mensajes de que algunas regiones no es posible expedir la póliza.



“La Superintendencia ha incluido en su plan de trabajo del Soat el ajuste al esquema de compensación”, señaló Castaño, quien además fue claro con la industria en que la tarifa no es en sí misma la solución a los problemas.



Por su parte, el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero Angulo, recordó que cada año el fraude y la evasión al Soat, estimada en más del 40 por ciento, le dejan pérdidas al sistema de salud por más de 1,4 billones de pesos.



El dirigente gremial alertó porque en el Congreso de la República cursan iniciativas para reducir las tarifas de quienes no hacen reclamaciones. “Esos descuentos, si no estuvieran compensados con mayores aportes de quienes se ven involucrados en accidentes, harían imposible preservar el equilibrio financiero de la póliza”, sostuvo el exministro y presidente de Fasecolda.



Y agregó que el aumento en la tarifa, necesario para financiar esta propuesta, afectaría a los usuarios de motocicletas, que son los de menor poder adquisitivo.