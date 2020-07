Duque se compromete a la activación de plan de empleo

En medio de una instalación de Congreso histórica, por tener que llevarse a cabo en la virtualidad, el presidente Iván Duque se comprometió a implementar un plan de generación de empleo, con el que espera crear más de 1 millón de puestos de trabajo, directos e indirectos, en los próximos años.



(Los proyectos que el Gobierno radicó este 20 de julio en el Congreso).





El compromiso, que se hace en medio de una tasa de desempleo de doble digito (24,5% en mayo), asignaría más 100 billones de pesos para generar empleo y, según Duque, se constituirá en una especie de mecanismo articulador de inversión pública y privada.



Como parte de ese compromiso, el Presidente anunció la radicación en el Congreso un proyecto de ley para promover el emprendimiento, como ya lo había anunciado este diario en días pasados.



(‘Gobierno viene trabajando en la estructuración de un programa de reactivación económica’).



“Estamos radicando un proyecto de ley de emprendimiento, que articule mejor la institucionalidad al servicio de las micro, pequeñas y medianas empresas, que facilite su participación en el sistema de compras públicas y que promueva en la sociedad colombiana el concepto de comprar lo nuestro, de comprar colombiano”, manifestó.



Para seguir apoyando a las mipyme, Duque también anunció que seguirá habilitando sistemas de crédito, de impulso y “de promoción a quienes hoy representan más del 90 por ciento de la generación de puestos de trabajo”, subrayó.



Otro de los ejes clave para la generación de empleo será el proyecto de ley ‘Reactivarte’, que asignará una suma de 2 billones de pesos en incentivos para industrias creativas y culturales “y también aquellas con valor agregado en nuestra cultura tradicional, convirtiendo a Colombia en el epicentro de los empleos naranja para la producción audiovisual, musical y de animación digital, entre otros”, indicó el Presidente, quien también agregó que le dará vida a un fondo especializado para la inversión en puestos de trabajos relacionados con la cultura.



En el ámbito de las tecnologías de la información, el mandatario también declaró que trabajará en la preparación de más de 100.000 programadores para que accedan a las oportunidades laborales “derivadas de la cuarta revolución, con una inversión que supera los 2,2 billones de pesos”.



De acuerdo con Duque, de la mano con el sector privado se pondrá en ejecución más de 17 proyectos de transformación digital, que incluyen el trabajo remoto, la digitalización de servicios del Estado, ciberseguridad y la profundización del comercio electrónico, “así como los mecanismos propicios para la telemedicina, la formación virtual y las tecnologías para la inclusión financiera”, añadió.



Otro de los anuncios que hizo el Presidente fue que extenderá el programa de Ingreso Solidario, que busca darle una renta básica a hogares que nunca habían recibido apoyos del Estado. “Ese programa lo habíamos concebido para estar vigente por tres meses y lo extendimos hasta diciembre de este año. Pero, entendiendo los retos de tantas familias, ante ustedes, materializo que estará con nosotros como mínimo hasta junio del año 2021”, explicó.



Otra de las iniciativas legislativas que anunció Duque es una para renovar los procesos legales del sector vivienda. “Pensando en fortalecer estos programas y crear mejores condiciones para la adquisición de vivienda en nuestro país, presentaremos en los próximos días una modernización normativa al sector”, apuntó. Para promover la compra de vivienda, el Gobierno también anunció el otorgamiento de 200.000 subsidios, mediante el FRECH VIS y no VIS, que impactará a los “menos favorecidos y en la clase media, y al mismo tiempo detonará más de 230.000 empleos”, dijo.



La cuarta iniciativa legislativa que señaló el Presidente es una para apoyar al campo colombiano. “El compromiso que hacemos hoy con el futuro también lo integra el compromiso con el campo y la paz con legalidad. Hoy, más que nunca, seguiremos adelante con la agricultura por contrato, con la provisión de bienes públicos rurales y la implementación del catastro multipropósito, al mismo tiempo que aceleramos las obras PDET y buscamos que los campesinos puedan convertirse en emprendedores del campo con acceso a crédito, extensión y comercialización sostenible de sus productos. Por eso, para darle impulso a esta agenda, radicaremos el proyecto de ley que brinda alivios a los pequeños y medianos productores del campo”, manifestó.



En cuanto al sector mineroenergético Duque anunció un proyecto de ley para combatir la ilegalidad en la extracción de minerales y, además, algunos planes para promover la transición a fuentes renovables. “En esta agenda su labor es fundamental y por eso quiero que con ustedes le demos trámite rápido a la ratificación del Acuerdo de Escazú y a contar con una legislación moderna y contundente para enfrentar la extracción ilegal de minerales, que radicaremos el día de hoy (20 de julio)”.



Asimismo, anunció que se comprometerá a acelerar 27 proyectos estratégicos de energías renovables y de transmisión, de los cuales nueve serán eólicos, cinco solares, tres geotérmicos, uno de hidrogeneración. “Acompañados de 9 líneas de transmisión, y posicionando a Colombia como líder regional de la transición energética. Estos proyectos, por más de 16 billones de pesos de inversión, esperamos que le traigan a Colombia más de 55.000 empleos”, explicó.



El sector de la infraestructura es otro de los que más mueven empleos. En línea con eso, el mandatario hizo ayer énfasis en el impulso de proyectos en esos sectores. “Este compromiso también integra la aceleración de los proyectos de iniciativa privada y público-privada, que se verán representados en puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento de agua, autopistas de cuarta y quinta generación, al igual que el impulso indeclinable a expandir con velocidad la construcción de vías terciarias, con la mayor inversión en años, que nos asegure más de 1,5 billones para la integración territorial y la puesta en marcha, por supuesto, del Plan Bicentenario”, declaró.



Después del discurso y los anuncios de Iván Duque, la senadora y presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, llamó la atención sobre la “falta de la transparencia” en los gastos del Gobierno e insistió en la idea de que una renta básica para los más necesitados. “El país se llenó de trapos rojos para pedir comida. Los mercados repartidos fueron insuficientes y nunca reemplazarán la renta básica (…) No es posible que un Gobierno no entienda que esa es una forma de reactivar la economía, entregándole ingresos a 9 millones de hogares, beneficiando a 32 millones de personas pobres y vulnerables”, concluyó.