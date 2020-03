Servicios públicos en Bogotá no tendrán cobro durante la cuarentena

Al entregar un nuevo balance del simulacro de aislamiento preventivo obligatorio en la capital, la alcaldesa Claudia López anunció que durante el tiempo que dure la cuarentena los habitantes de la ciudad no deberán pagar servicios públicos.



"Los servicios públicos es una cosa que paga recurrentemente la gente, que si no está produciendo ingresos entonces cómo va a hacer", preguntó López al señalar que la administración local está tomando una serie de medias para poder dar vía libre a la iniciativa.



"Estamos armando una lista de solicitudes que le enviaremos al Gobierno Nacional de qué necesitamos para poderle ahorrar el pago de servicios públicos a todas las personas en Bogotá durante el periodo en el que no vamos a poder salir", afirmó.



Y agregó que la administración distrital se encargará de coordinar con el Gobierno Nacional las modificaciones normativas respectivas.



“Lo que tengamos que hacer de modificaciones normativas lo hacemos, pero en ese mes vamos a suspender el pago de servicios públicos. No podemos exigir pago si la gente no está recibiendo ingresos. Del 20 de marzo al 20 de abril Bogotá no cobrará servicios públicos domiciliarios”