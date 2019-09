Duro pulso gremial por proyecto de ley de pago a plazos justos

En un giro de 180 grados, uno de los principales gremios del país le dio su visto bueno a la ley de pago de facturas a plazos justos, tras varios meses de hacerle oposición.



En efecto, en un comunicado interno, conocido por Portafolio, Fenalco asegura que si bien inicialmente se opuso al contenido de este proyecto, “hoy nuestra postura ha evolucionado como consecuencia del contexto actual y la voluntad del Legislativo y el Ejecutivo de regular el pago a plazos”.



Y agrega que no buscan oponerse al articulado, “sino aportar para lograr una regulación equilibrada de manera que se logre mitigar el efecto negativo que una medida de estas características puede tener en el mercado”.



NOTA INTERNA



Este cambio de discurso, no obstante, vino acompañado de un asterisco, y es que el gremio de los comerciantes mantiene reservas sobre varios puntos de la iniciativa, sobre todo por aquel que involucra a las empresas medianas. En su concepto, el proyecto debe permitir acuerdos privados dependiendo del sector, la región y las características de cada negocio.



“Nos sigue preocupando que se insista en que los plazos sean normas imperativas o de orden público, es decir, que no se aceptarán acuerdos entre las partes que los modifiquen”, concluye el documento presentado a agremiados.



Y aunque esta discusión se dio esta semana dentro de Fenalco, los congresistas que ya trabajan la ponencia para tercer debate del proyecto lo pusieron sobre la mesa como uno de los posibles cambios que se podrían introducir para la siguiente discusión, que se daría en cerca de un mes.



Los ponentes estudiarán, entre otras, la posibilidad de excluir de este proyecto a las negociaciones que se realicen con el Estado y, en general, con el sector de la salud, pero también analizarán si incluyen que se puedan hacer negociaciones entre privados, las cuales no quedarían cobijadas con el plazo máximo de 60 días que pretende instaurar el articulado para pagar las facturas entre empresas (ver módulos).



Para el representante a la Cámara y autor del proyecto, Mauricio Toro, incluir este punto “llevaría a que el plan se vuelva un saludo a la bandera, e incluso lo convertiría en el proyecto de pago a plazos injustos, ya que llevaría a que se cumplan las obligaciones mucho más tarde de lo que sucede ahora”.



Además, dijo que la única opción que por ahora está fuera de discusión es la de sectorizar los tiempos para cancelar los pagos, “pues implicaría coger uno por uno los sectores y eso sería imposible, aunque puede que el tema se incluya durante los dos debates que faltan en el Senado”.



PUNTOS DIFERENTES



La Andi, por su parte, cree conveniente “promover un proyecto de consenso entre el Gobierno, los emprendedores, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y el Legislativo, para que se establezcan condiciones de pago asegurado en un periodo que puede ser de 60 días”.



Si bien no aclaran si esto implicaría presentar un nuevo proyecto o modificar el actual, argumentan que tal y como está hoy, el articulado que ya se aprobó en la Cámara “no atiende los intereses de todos los actores de la cadena, ni tiene en cuenta las implicaciones macro y microeconómicas que se derivan de un proyecto de esta naturaleza”.



Entre estas estarían la discriminación entre las empresas, el aumento de las importaciones, un mayor endeudamiento de las empresas que, en últimas, encarecería los precios de las mercancías.



Las posiciones se volverán a presentar a partir de la próxima semana, pero, desde ya, el debate está para alquilar balcón.



NO VINCULAR AL ESTADO



El primer punto que se quiere ajustar para la ponencia de tercer debate es que el plazo máximo que se impondría para el pago de facturas no incluiría los negocios que se realicen con el Estado.



“El Estado no paga a tiempo, pero tiene un caso diferente, porque mientras que las empresas usan su posición dominante para pasar un pago a esos tiempos y los demás se ven sometidos a aceptarlo, la Nación lo hace por temas de burocracia, ‘tramitomanía’ y otros temas”, aseguró Mauricio Toro, autor del proyecto.



MENOR TIEMPO DE TRANSICIÓN



El representante Juan Carlos Reinales logró en la plenaria de Cámara que el régimen de transición para aplicar la norma fuera menor a la inicialmente aprobada. En el primer debate se logró un consenso para que la ley comenzara a operar dos años después de firmada, momento en el cual se pagarían máximo las facturas a 60 días y, dos años después, a 45.



Ahora, no obstante, el proyecto aprobado en segundo debate fijó que la transición se tome, respectivamente, un año para cada una de estas fases.



SACAR AL SECTOR SALUD



Diversos actores del sector salud, incluyendo el Ministerio, han pedido que esta rama no se incluyan en la ley de pago a plazos justos. La cartera pidió excluir el sector, “ya que los tiempos que contempla no corresponden con las necesidades de la industria ni obedece a los diferentes procedimientos definidos para el pago de servicios de salud”.

Según Toro, esto no aplicaría porque el acuerdo de punto final deja en ceros las deudas antiguas, “sumado a que hoy en día la Adres gira los recursos en 30 días o menos”.



ACUERDO ENTRE PRIVADOS



Este es quizá el punto más neurálgico en la discusión, ya que Fenalco y la Andi piden incluir un punto, de tal modo que si los privados llegan a un acuerdo de pagar facturas a un determinado tiempo, no les apliquen los topes de ley.



Para el autor del proyecto, “esto haría, incluso, que se amplíen los plazos en lugar de reducirse, porque sería legalizar el abuso en un papel notariado. En Chile lo incluyeron, pero de hecho ahora buscan pasar otra ley modificando ese punto, ya que las empresas los empezaron a usar como una salida”.