Ecopetrol adquiere 30% del descubrimiento Gato do Mato en Brasil

Archivo particular

Ecopetrol S.A. a través de su subsidiaria Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda. suscribió un acuerdo con Shell Brasil Petróleo Ltda. para adquirir el 30% en dos áreas que corresponden al Contrato de Concesión BM-S-54 y al Contrato de Producción Compartida Sul de Gato do Mato, ubicados costa afuera en la cuenca Santos de Brasil, dentro del denominado Presal, una de las zonas con mayor potencial de hidrocarburos en el mundo, en el descubrimiento de hidrocarburos denominado “Gato do Mato”.



La compañía Shell reducirá su participación del 80% al 50% con este acuerdo y seguirá como operador, mientras la francesa Total conservará el restante 20%.



Además de las compañías petroleras, en el Contrato de Producción Compartida también participa el gobierno de Brasil, a través de Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA).



Una vez descontada esta participación, el consorcio mantiene proporcionalmente los porcentajes mencionados. En estos dos bloques se han perforado tres pozos que descubrieron hidrocarburo liviano. El consorcio continuará ejecutando las actividades y operaciones dirigidas a iniciar producción en los próximos años.



“El ingreso a este descubrimiento en el Presal brasileño junto a empresas de primer nivel mundial está alineado con nuestra estrategia de crecimiento e internacionalización, con foco en cuencas de alto potencial como la de Santos en Brasil. Esta adquisición nos permite balancear nuestro portafolio con mayor cantidad de hidrocarburos livianos. En 2018 anunciamos el ingreso al Presal, área considerada como las grandes ligas del petróleo en Brasil y una de las de mayor potencial del continente. Hoy fortalecemos esa presencia al hacer parte de un descubrimiento que nos brindará producción en pocos años”, aseguró Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



De acuerdo con las estimaciones de Ecopetrol, la compañía podría incorporar cerca de 90 millones de barriles de crudo en recursos contingentes a partir de 2020, que se irán adicionando de forma paulatina a su balance de reservas.



Ecopetrol también estima que su participación en la producción podría llegar a cerca de 20 mil barriles diarios de crudo en 2025. Esta transacción, que se enmarca en la estrategia de disciplina de capital y crecimiento de reservas y producción de forma sostenible, fortalece la posición de Ecopetrol en la cuenca de Santos en Brasil.



Gato do Mato se suma a la participación en los bloques Pau-Brasil y Saturno. El acuerdo suscrito por Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda. y Shell Brasil Petróleo Ltda. está sujeto a las respectivas aprobaciones de cesión a favor de Ecopetrol por parte del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil y de otras condiciones propias de transacciones de esta naturaleza.