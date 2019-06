Ecopetrol alista con la ANH oferta de campos maduros y no explotados

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Ecopetrol alistan de manera conjunta una ronda petrolera con el fin de reactivar la producción de campos menores que aún poseen crudo en sus yacimientos.



Esta ronda que se desarrollaría de manera paralela al Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), tiene como objetivo, no solo darle más impulso a la reactivación petrolera por la que se está enrutando el país, sino de paso contribuirá al aumento de la producción de crudo a nivel nacional.

Los campos que entrarían en la oferta de la ronda ANH - Ecopetrol estarían ubicados en las cuencas Valle Superior del Magdalena (VSM), Valle Medio del Magdalena (VMM), Valle Inferior del Magdalena (VIM) y Llanos Orientales.



Portafolio pudo establecer con técnicos de la ANH que, aunque no se ha establecido el número exacto de bloques a ofertar en el citado proceso competitivo, registros de la entidad indican que son cerca de 80 el número de campos que pueden entrar a concurso.



Sin embargo, los funcionarios a los que se les indagó por el tema dejaron en claro que Ecopetrol habla de una cifra que puede estar entre los 25 y 30 campos, y que son bloques maduros, así como no explotados.



“Un comité conformado por funcionarios técnicos y jurídicos de la ANH y de Ecopetrol determinarán no solo el número de áreas a ofertar en la ronda conjunta, sino también amparados en las normas, establecerán los requisitos que deben cumplir los oferentes interesados en ser socios de Ecopetrol”, señaló uno de los técnicos consultados, quien subrayó que “se procurará llegar a unos términos donde se pueda conciliar lo que más pueda beneficiar al Estado”.



DESARROLLO DE LOS CAMPOS

Fuentes del sector petrolero del país consultados por este diario señalaron que con esta ronda y una base de 20 campos puede llevar a que se produzcan en conjunto entre 60.000 y 80.000 barriles por día (bpd), como mínimo.



“Son campos pequeños que no tienen mucha producción la cual se calcula puede ser entre 1.500 bpd y 3.000 bpd, los cuales llegaría a contribuir de manera significativa a la producción diaria de crudo del país”, destacó la fuente de la ANH.



Por su parte, voceros de Ecopetrol, subrayaron que en la citada ronda que se está montando con la ANH, la empresa petrolera está estudiando cerca de 30 bloques.



“Este proceso contribuye a continuar reactivando el sector con el objetivo de aumentar las reservas de gas y petróleo de Colombia, lo que va en línea con mantener la seguridad energética de Colombia. Estamos a la espera del lanzamiento y configuración de la ronda que anuncie la ANH”, recalcó una de los voceros consultados.



Por su parte, el técnico de la ANH reiteró que la ronda es conjunta ya que las condiciones que se le exigen a las compañías deben ser las más competitivas para el mercado y cuyos requisitos deben ser por igual a todos los contratistas.



“No se pueden generar condiciones diferenciadoras que puedan alterar la competencia, pero si se puede segmentar según el tamaño del campo, esto último para no exigirle tantos requisitos a una compañía, y que estos se establezcan según la prospectividad del campo”.



CARACTERIZACIÓN DE LA OPERACIÓN



La ANH ha identificado que en el país existen cerca de 80 campos que desde hace varios años están “quietos” en su desarrollo, pero que a su vez están listas para producción. “Al estar congelados sin duda le generan de cierta manera pérdidas económicas al país porque podrían estar en producción”.



Agregó el técnico de la ANH que los campos que se ofrecerían con Ecopetrol están listos para desarrollo, pero que la operación fue suspendida en su momento debido a la caída en los precios del petróleo registrada entre finales del 2015 y principios de 2016.



“Fueron campos que en su mejor época registraron una producción importante, pero que con el tiempo entraron en su fase de declinación, y aunque tienen muy poco volumen de crudo en el yacimiento en comparación con otros, aún pueden ser desarrollados”, señaló la fuente de la entidad. Recalcó además que otros entrarían en la oferta, porque si bien presentan una prospectividad menor, también está listos para ser incorporado por las empresas interesadas.



“Son campos que tienen desarrollo, que tiene infraestructura, y que tienen potencial de sumar barriles a la operación”, reiteró el técnico de la ANH consultado.



La ronda permitirá que las petroleras se presenten como potenciales socias de Ecopetrol para la operación de los campos, ya que les “interesa desarrollar de manera conjunta este tipo de operaciones, ya que para ellas es rentable extraer estos pequeños volúmenes, que desde el punto de vista comercial les entregaría utilidades.



En los próximos meses el citado comité conformado por técnicos de la ANH y Ecopetrol definirá el número de áreas que se ofertarán en esta ronda. La intención es trazar un área sobre el campo definido para ser ofrecido en un concurso abierto bajo la modalidad de incorporación.



RAZONES PARA LA RONDA

Según los técnicos consultados de la ANH, muchos de los campos que se pueden presentar en la oferta, fueron en su momento operados por Ecopetrol a través de terceros. Pero, como no resultaba rentable la operación, fue suspendido el desarrollo. Esto debido a que la Ley 1760 del 2003 facultó a empresas como Ecopetrol a decidir con cuáles áreas seguía para desarrollo, suspendía y/o entregaba a la ANH.



También se tomó en cuenta para la oferta aquellos campos que estaban sin asignar por registrar una prospectividad que no era representativa y nada rentable para la producción. Con estas áreas, la ANH realizó los respectivos estudios geológicos para ponerlas en el mercado.



La Vicepresidencia de Nuevos negocios de Ecopetrol es la que adelanta la tarea.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio