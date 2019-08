Ecopetrol comenzará a hacer ‘fracking’ en EE. UU. este año

En cuestión de semanas la empresa colombiana Ecopetrol entrará al selecto club de petroleras que desarrollan el ‘fracking’ en el mundo.



Gracias a un Joint Venture que firmó ayer en horas de la tarde con su homóloga Occidental Petroleum Company (Oxy), la compañía de la iguana incursionará en el desarrollo de Yacimientos no Convencionales (YNC) a través de la técnica del fracturamiento hidráulico en suelo de los EE. UU.



La tarea conjunta se desarrollará en la cuenca Permian (Pérmica) en el estado de Texas, para lo que Ecopetrol aportó US$1.500 millones, y tendrá como principal meta inicial agregarle 160 millones de barriles de crudo a las reservas probadas del país, al cierre de la transacción, previsto para finales de 2019.



Esta alianza estratégica, le abrirá la puerta a Ecopetrol para potenciar su desarrollo petrolero, lo que representaría un aumento aproximado del 10% frente a las reservas de 2018, contribuyendo a la sostenibilidad petrolera y financiera de la Empresa.



“La transacción está alineada con las prioridades estratégicas del plan de negocios 2019-2021, enfocado en el crecimiento de reservas y producción bajo una estricta disciplina de capital, soportado en exploración, recobro, YNC e internacionalización”, resaltó Ecopetrol en un comunicado.



A renglón seguido, señaló además que esta alianza les posibilitaría incrementar la producción de forma progresiva hasta el 2027, cuando se alcanzaría una producción neta que Ecopetrol estima en cerca de 95.000 barriles equivalentes por día. En promedio, la producción aumentaría en cerca de 50.000 barriles por día durante los próximos 10 años.



Al indagar con analistas del sector petrolero del país sobre la alianza entre Ecopetrol y Oxy para realizar ‘fracking’ en los EE. UU., coincidieron en señalar que este hecho genera preguntas sobre la demora para desarrollar en Colombia los YNC, más cuando la citada operación es ya en producción.



Permian, la ‘pequeña Arabia Saudíta’

Según la nota de prensa de Ecopetrol, las áreas objeto de esta operación se encuentran localizadas en la región de Midland, una subcuenca de alto potencial ubicada en la zona oriental de la cuenca Permian (Pérmica), reconocida como la de mayor producción de hidrocarburos en el mundo y uno de los focos globales de la industria petrolera para el desarrollo de los YNC.



Cabe recordar que la Cuenca Permian (Pérmica), localizada entre los estados de Texas y Nuevo México, no solo es el mayor campo de petróleo de los EE. UU., sino que además para los analistas internacionales se le considera el “pequeño Arabia Saudita”, esto debido a la capacidad ociosa de bombeo de crudo, que da muestras del potencial de esta formación que ha sido fundamental para que el país del norte no solo vuelva a superar los 10 millones de barriles al día de producción, sino que de paso se trepe a los primeros lugares en exportaciones de hidrocarburos.



En un diálogo a la cadena de noticias Bloomberg, Nansen Saleri, antiguo director de gestión de yacimientos en Aramco (petrolera estatal de Arabia Saudí), dijo que todas las empresas que desarrollan bloques en la citada cuenca incrementan la producción “en 500.000 barriles al día casi de la noche a la mañana”.



Al respecto, el comunicado de Ecopetrol indicó que en la cuenca Permian (Pérmica) se producen más de 4 millones de barriles de petróleo por día, que le permitieron a EE. UU. convertirse en el mayor productor mundial de crudo y reducir las emisiones de C02.



La transacción

Para viabilizar la operación, la administración de Ecopetrol creó la filial Ecopetrol Permian LLC, y al mismo tiempo constituyó Ecopetrol USA Inc., que tendrá a su cargo la consolidación de la primera, que entrará a ser la nueva sociedad con foco en YNC, y de la filial Ecopetrol America LLC, que continuará la gestión de las operaciones del Golfo de México-Estados Unidos, en donde la petrolera colombiana ya produce más de 15.000 barriles de crudo por día.



“Este es un hito para Ecopetrol porque ingresamos a las grandes ligas de los YNC, aumentaremos nuestras reservas y producción, y afianzaremos nuestro conocimiento en esta tecnología junto a un socio de primer nivel”, dijo Felipe Bayón, presidente de la petrolera.



Agregó que el nuevo paso para lo operación en EE. UU. es fundamental para avanzar en la “senda de sostenibilidad y crecimiento rentable que nos trazamos desde hace más de dos años, con el objetivo de generar más recursos a nuestros accionistas y a todos los colombianos.



Para Ecopetrol, la participación en la nueva compañía contribuirá a la diversificación de su portafolio gracias a la incorporación de activos considerados de ciclo corto, caracterizados por menor riesgo exploratorio y periodos de tiempo muy breves entre el inicio de actividades y la obtención de producción.



Sin embargo, lo más relevante de esta alianza para la petrolera colombiana, es que le permitirá fortalecer su conocimiento en la evaluación, desarrollo y explotación de YNC.



“Contempla un fuerte componente de transferencia de conocimiento y tecnología ya que personal de la empresa participará directamente en las actividades en el país que más ha desarrollado dicha tecnología con éxito”, resaltó en uno de sus apartes el comunicado.



Ecopetrol contó con la asesoría técnica de DeGolyer and MacNaughton, la asesoría financiera de Credit Suisse Securities (USA) LLC y la asesoría legal de Shearman & Sterling. Y la Transacción está sujeta a aprobaciones de carácter regulatorio en EE. UU.