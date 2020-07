Ecopetrol habría dejado de extraer 55.000 barriles al día

La caída en los precios del petróleo y la emergencia sanitaria por la covid-19 que derivó en el decrecimiento de la demanda de combustibles en el mundo, le pasó cuenta de cobro a la tarea de Ecopetrol en el segundo trimestre del presente año.



(Lea: Ecopetrol ajusta plan de inversión para 2020 por mejores perspectivas)



Y el principal síntoma que demuestra que en los meses de abril, mayo y junio del 2020, la operación de la petrolera nacional registró una baja sensible en su operación, son los volúmenes de crudo que dejó de extraer en sus campos.



(Lea: Exxon, socio de Ecopetrol para pilotos de ‘fracking’)

Los resultados financieros de Ecopetrol en el primer trimestre, donde la utilidad neta cayó un 95,2%, y que fueron de $133.000 millones en comparación con los $2,7 billones de utilidad neta en el mismo período del 2019, ya ventilaban el balance de la operación de la petrolera nacional para los tres meses siguientes.



(Lea: En el 2021, Ecopetrol pagaría el dividendo más bajo en cinco años)



Esta situación ya había sido anticipada por el propio presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, a mediados de mayo pasado al anunciar en una conferencia con inversionistas que, por la pandemia y la caída en la cotización del barril, no les quedaba más camino que echarle tijera a su meta de producción de crudo, la cual estaba proyectada en 750.000 barriles por día (bpd).



Si bien la cotización del barril ha registrado una leve recuperación en los últimos tres meses al pasar de menos de US$30 a superar los US$40 el barril, Bayón indicó a principios de junio que la producción se ubicaría entre 660.000 bpd y 680.000 bpd.



Lo anterior significa que Ecopetrol habría dejado de extraer más de 50.000 bpd, si se compara con el volumen de bombeo reportado en el primer trimestre que fue de 735.000 bpd.



El presidente de Ecopetrol explicó entre otras razones, que la caída en el precio y la pandemia obligó a la petrolera a cerrar más de 300 pozos, a razón que por costos de operación con un barril inferior a los US$30 no resultaba rentable extraer el hidrocarburo, y que como resultado en solo este tema, se afectó la producción de barriles por día.



Así mismo, dejó en claro que la compañía en lo corrido del año, y más desde que comenzó la emergencia sanitaria, no ha cerrado campos completos, pero debido a la coyuntura, algunos no operaron a plena capacidad.



Incluso fue más allá, y subrayó que el breakeven (índice de equilibrio en la producción) de la petrolera continúa por debajo de los US$30, lo que deriva en que más del 90% de su producción es rentable con esta cotización en la referencia Brent.



Para Inés Elvira Vesga, senior counsel de Holland & Knight, la operación en el segundo trimestre de Ecopetrol, sin duda, se vera afectada debido a que la demanda mundial de petróleo disminuyó por efectos de las restricciones de movilidad como medida para afrontar la pandemia por la covid-19.



Precisó que la suspensión del transporte aéreo y terrestre junto con la disminución de la producción de la industria a nivel mundial tuvo efectos inmediatos sobre la demanda.



“Adicionalmente, cuando comenzaron las cuarentenas, se supo que el mundo no tenía capacidad suficiente de almacenamiento para el exceso de oferta lo cual también influyó en el precio y llevó a los productores a restringir los procesos de bombeo. Y Ecopetrol ha cerrado pozos como medida para afrontar la crisis”, dijo la analista.



En la entrega de los resultados financieros del segundo trimestre, la petrolera también expondrá la actualización del plan de negocio 2020-2022, teniendo en cuenta que recientemente, con el alza en el precio del barril elevó el monto de inversiones entre US$3.000 millones y US$3.400 millones para 2020.