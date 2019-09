Ecopetrol no descarta realizar más proyectos de 'fracking' en EE.UU.

Ecopetrol está sopesando más acuerdos en la cuenca Pérmica, a medida que la compañía petrolera estatal colombiana busca agregar reservas fuera de su país de origen al tiempo que desarrolla su experiencia en fracking.



La productora de petróleo llego a un acuerdo por US$1.500 millones a principios de agosto con Occidental Petroleum Corp. para formar una empresa conjunta en la cuenca Pérmica. Su director ejecutivo, Felipe Bayón, asegura que puede ser una plantilla para futuros acuerdos.



"Hay muchas personas llamando a nuestra puerta", dijo en una entrevista en Nueva York el miércoles. "Seguiremos buscando. Hemos analizado las cuencas en Estados Unidos y esta tiene más sentido para nosotros".



Es un buen momento para buscar oportunidades en la cuenca Pérmica. La región continua impulsando la producción, lo que la convierte en el parche petrolero más prodigioso de Estados Unidos.



Pero el desempeño decepcionante de muchas compañías que operan allí ha llevado a algunos inversionistas a huir, mientras que los exploradores buscan vender activos para apuntalar sus balances.



"Hay todo tipo de empresas en una posición difícil en este momento", asegura Bayón. Ecopetrol también está analizando posibles inversiones en México y costa afuera en el Golfo de México, donde es probable que haya un compromiso adicional como inversionista minoritario.



La compañía tiene "más de 30 oportunidades que estamos buscando a nivel mundial en un momento dado", según Bayón.



"Si se observa la oportunidad establecida en Colombia, y la escala de esa oportunidad, es realmente un lugar para compañías mas pequeñas", afirma Ruaraidh Montgomery, director de la firma de investigación petrolera Welligence Energy Analytics, con sede en Houston.



"Para una empresa de la escala de Ecopetrol, necesitan mirar hacia afuera para mejorar su relación de reemplazo de reservas". La empresa con Occidental cubre 97.000 acres en la cuenca Midland, parte de la cuenca Pérmica. La compañía colombiana pagara el 75% de los gastos de capital de Occidental.



Bayón dice que la empresa perforó su primer pozo a principios de este mes y que producirá crudo para fin de año. Las empresas conjuntas "son el vehículo adecuado" para Ecopetrol, asegura.



"Habíamos analizado la compra de empresas, pero siempre tuvimos esta duda: ¿se quedara la gerencia?".



Esa es una preocupación, ya que Ecopetrol no tiene un historial de operaciones en los llamados campos petroleros no convencionales como el Pérmico.



Una de las atracciones de la empresa con Occidental -un socio desde hace mucho tiempo de Ecopetrol en Colombia- es la capacidad de transferir personal a la Cuenca, donde pueden aprender en el trabajo. Pero el beneficio de desarrollar fracking no solo radica en EE.UU. Ecopetrol quiere comenzar a hacer fracking en Colombia, aunque la técnica no ha sido totalmente aprobada.



Una decisión judicial de la semana pasada que permite que los programas piloto continúen al tiempo con una revisión del gobierno es "muy, muy buena noticia", según Bayón. "Prevemos el primer piloto que operara en el trasfondo el próximo año", afirma.