Reservas de Ecopetrol cayeron 6,5%

Ecopetrol anunció este viernes las cifras de las reservas probadas de petróleo, condensado y gas natural de su propiedad (reservas 1P, de acuerdo con la denominación internacional estándar), incluyendo su participación en filiales y subsidiarias, a 31 de diciembre de 2020.



Según la petrolera, las reservas fueron estimadas con base en los estándares y metodología de la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. El 99% de las reservas fueron certificadas por cinco reconocidas firmas especializadas independientes (DeGolyer and MacNaughton, Gaffney, Cline & Associates, Netherland, Sewell & Associates, Ryder Scott Company and Sproule).



Al cierre de 2020, las reservas probadas netas de Ecopetrol fueron de 1,770 MBPE1 , esto representa una disminución de 6.5% con respecto al 2019 (1,893 MBPE).



El índice de reemplazo de reservas fue de 48% y la vida media de reservas equivale a 7.5 años. Las reservas de gas representan el 29% de este volumen, con una vida media de 10.1 años, mientras que las de líquidos el 71% restante, con una vida media de 6.8 años.



La reducción de las reservas probadas fue ocasionada principalmente por la caída en 32% de los precios de los hidrocarburos utilizados para la estimación. Conforme a metodología SEC, el precio marcador Brent utilizado para la valoración en el 2020 fue de US$43 por barril versus US$63 por barril en 2019.



Ecopetrol estima que el efecto precio implicó una disminución sobre las reservas de 215 MBPE, el cual fue contrarrestado por una adición de 114 MBPE atribuibles a nuevos proyectos de perforación en diferentes campos como por ejemplo Rubiales y Caño Sur.



Adicionalmente, se obtuvieron revisiones positivas por 30 MBPE debido al buen desempeño en producción y optimización de variables técnico - económicas en campos como Rubiales, Castilla y otros en Norteamérica.



En términos de Recobro Mejorado, se presentó una variación positiva de 113 MBPE debido a la incorporación de reservas por nuevos proyectos asociados primordialmente a inyección de agua en campos como Chichimene y Castilla.



Adicionalmente, en Extensiones y Descubrimientos se continúa avanzando en la progresión de reservas probables y posibles a reservas probadas en el campo Rubiales, debido a la continuidad de la operación de perforación entre otros.



En cuanto a Descubrimientos se presentan las comercialidades de los campos ESOX en Golfo de México y Andina en Colombia. Por otro lado, en ventas se tiene la cesión del interés de Hocol en los campos de La Punta y Santo Domingo por un valor de 1 MBPE y en compras se reportan 29.9 MBPE correspondiente a la adquisición del 43% del Activo Guajira por parte de Hocol.



Las mayores contribuciones al balance de reservas provienen de los campos Castilla, Chichimene, y Rubiales, los cuales son operados directamente por Ecopetrol. El 85% de las reservas probadas son propiedad de Ecopetrol S.A., mientras que las otras empresas del grupo contribuyen con el 15%.