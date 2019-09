Ecopetrol ya comenzó a hacer ‘fracking’ en los Estados Unidos

Mientras el Consejo de Estado le sigue dando largas al desarrollo de los Yacimientos no Convencionales (YNC) a través del fracking en el país, Ecopetrol inició en las ultimas horas la perforación del primer pozo con esta técnica en los EE. UU.



Prácticamente un mes después de haber anunciado que comenzaría sus tareas en los no convencionales en el país del norte, lo paradójico del asunto es que la petrolera colombiana dio el banderazo, pero no en suelo nacional.



Más, si se tiene en cuenta que el inicio de la operación no es para el desarrollo de un proyecto piloto, sino para comenzar producción de manera directa.



El plan de los técnicos de Ecopetrol, en cuestión de días, es anexar otro taladro para completar dos unidades en operación en lo que resta del presente año. Y a marzo del 2020 tener perforados más de 20 pozos.



ALIANZA ESTRATÉGICA

​

“Recientemente le anunciamos al país, sobre una alianza estratégica con Occidental Petroleum Company (Oxy) para el desarrollo de YNC en la Cuenca Permian (Pérmica), en el estado de Texas (EE. UU.). Ya se movilizaron los primeros equipos, con los que arrancamos esta operación”, explicó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, horas antes de conocerse el fallo del Consejo de Estado.



Recordó que a finales de junio ambas petroleras firmaron un Joint Venture, en el cual Ecopetrol aportó US$1.500 millones, al cual se le están finiquitando algunos detalles para cerrar el negocio, lo que no ha impedido que se ejecute en pleno el proceso de actividad.



“El desarrollo de los YNC en esta cuenca nos permitirá entender a fondo el desarrollo del fracking”, explicó el presidente de Ecopetrol, y precisó que “esto nos permitirá llegar con un vasto conocimiento y experiencia para poder desarrollar la operación de los YNC en Colombia, gracias a que ya contariamos con experiencia”.



La administración de la petrolera colombiana estima que gracias al desarrollo de los YNC en el país del norte, se sumarían a sus libros poco más de 160 millones de barriles, que representan las dos terceras partes de lo que se produce en un año en convencionales en el territorio nacional. “Esto nos permitiría aumentar los remanentes de la empresa en 0,7 años”, subrayó Bayón.



DEBATE INTERNO

​

Al mismo tiempo que Ecopetrol da pasos firmes en el desarrollo del fracking en los Estados Unidos, en Colombia el debate sobre el tema tiene enredada la madeja para el futuro de los YNC en el territorio.



Ayer, en horas de la tarde el Consejo de Estado decidió no levantar las medidas cautelares, y que tiene suspendidas las tareas para hacer pruebas piloto para proyectos de YNC a través del fracturamiento hidráulico en Colombia.



“Ante la Sala Plena de la Sección Tercera ... fue derrotada la ponencia que proponía dar vía libre al ejercicio del fracking, mientras se define si su reglamentación es legal o no”, señaló un comunicado del alto tribunal de lo contencioso.



Cabe recordar que desde el pasado 8 de noviembre de 2018, están en pausa las reglas que le permiten al Gobierno Nacional otorgar permisos a empresas para que hagan proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking.



“La Sala estudió el proyecto de providencia que resuelve el recurso de súplica presentado (por parte del Ministerio de Minas y Energía) contra la decisión ..., en la cual el magistrado ponente dispuso suspender provisionalmente el Decreto 3004 del 26 de noviembre del 2013 y la Resolución No. 90341 del 27 de marzo del 2014, proferidos por el Ministerio de Minas y Energía en los cuales “se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en YNC”.



REACCIONES DEL SECTOR

​

Así, los procesos de licenciamiento ambiental para la exploración y explotación de YNC en proyectos piloto que cursan en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se mantendrán ‘congelados’, mientras el Consejo de Estado tome una decisión de fondo en el primer semestre del próximo año.



“Respetamos la decisión, pero lamentamos que el país aún no pueda avanzar en el aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en los yacimientos no convencionales”, afirmó Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).



Por su parte, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), indicó que “la decisión no toma en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión de Expertos en el sentido de avanzar con los Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) que nos darán información completa y transparente y aportarán los elementos técnicos y ambientales para determinar cualquier ajuste normativo y regulatorio a futuro, si fuera el caso”.



A su turno, el ingeniero Germán Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) señaló que “a pesar de que las posiciones alrededor de la técnica son diversas, pero totalmente legítimas, es innegable que esta práctica, en caso de que los impactos ambientales y sociales, y el potencial lo permitan, podría traer grandes beneficios al país en autosuficiencia de hidrocarburos, desarrollo regional y en materia macroeconómica”.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio